Экспорт угля знает себе цену

Экспорт российского угля летом замедляется на фоне сокращения скидок на него. Сужение дисконтов в мае-июне привело к тому, что средние цены на энергетический уголь при отгрузке из восточных портов РФ оказались выше, чем для австралийского угля. По мнению Platts, покупатели, в том числе Индия и Южная Корея, в этих условиях начинают искать более дешевые альтернативы. По мнению экспертов, сближение цен разных экспортеров после ценового ралли 2022 года было ожидаемым, а сокращение экспорта из РФ — скорее временное явление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Российский уголь на экспортных рынках потерял свое ценовое преимущество, что привело к замедлению экспорта. По данным Platts, в период с мая по июнь средняя цена на энергетический уголь 6000 ккал в восточном направлении составляла $104,8 на тонну, тогда как австралийский низкозольный уголь 5500 ккал стоил $97,75 на тонну. На фоне этого экспорт российского угля несколько снизился относительно максимальных месячных значений начала года (см. график).

В 2022 году дисконты на российский уголь позволили удержать добычу и экспорт на фоне европейского эмбарго. Добыча незначительно выросла, до 443,6 млн тонн, а экспорт угля снизился на 7,5%, до 210,9 млн тонн. По данным Platts, в первой половине 2023 года экспорт российского угля вырос на 7,4% в годовом выражении, до 100,1 млн тонн. Однако в период с мая по июль экспорт упал в годовом выражении на 8,7%, до 49,5 млн тонн. Экспорт угля из Австралии в период с мая по июль, напротив, вырос на 10%, до 97 млн тонн. Австралийские компании возвращают себе долю рынка за счет снижения цен и возобновления торговли углем с Китаем после снятия неофициального запрета.

Участники рынка, пишет Platts, считают, что это ранние признаки ослабления российского экспорта, которое сохранится во второй половине 2023 года, что приведет к тому, что годовые объемы продаж угля останутся ниже уровня 2022 года. Покупатели будут обращать внимание на более дешевые альтернативы. Кроме того, общий спрос на уголь на рынке снижается.

В 2022 году из неевропейских покупателей российского угля закупки сократила только Япония, тем самым исключив себя из списка пяти ведущих импортеров угля из России, в который теперь входят Китай, Индия, Южная Корея, Турция и Тайвань. В период с мая по июль импорт российского угля Индией сократился до 5,6 млн тонн с 6,1 млн тонн за аналогичный период год назад, а импорт Южной Кореи упал на 16,22%, до 6,2 млн тонн. Тайвань незначительно увеличил закупки до 2,3 млн тонн. В то же время Китай и Турция нарастили импорт российского угля — на 17%, до 22,2 млн тонн, и на 10%, до 6,2 млн тонн в мае—июле 2023 года, пишет Platts.

Снижение экспорта угля из России носит скорее временный, чем системный характер, комментирует Борис Красноженов из Альфа-банка. «Спрос со стороны Китая и стран Юго-Восточной Азии продолжает расти. Поставки из ЮАР имеют определенные логистические ограничения. Цены на энергетический уголь на основных экспортных направлениях достигли дна в июне-июле и могут продемонстрировать положительную динамику в осенний период»,— говорит он.

Сокращение дисконтов и премий между углями разного происхождения происходит на фоне общего снижения цен на уголь и является естественным процессом по мере приближения экспортных нетбэков к себестоимости, говорит директор Центра ценовых индексов Газпромбанка Евгений Грачев. Резкое наращивание собственной добычи странами-импортерами, которая, например, в Китае выросла на 107 млн тонн за первое полугодие, привело к усилению конкуренции. В результате, говорит господин Грачев, те поставщики, которые ранее предлагали премию, вынуждены снизить цену, а те, кто отдавал часть маржи за вход на рынок, этой возможности лишились. По словам эксперта, ситуация с внутренней логистикой только усложняет позицию экспортеров, в том числе российских производителей угля. Дефицит локомотивной тяги, усложняющийся сезоном отпусков, а также ремонтные работы на железной дороге приводят к замедлению оборота вагонов и поддержанию вагонных ставок на высоком уровне, добавляет он.

Евгений Зайнуллин