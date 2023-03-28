Восток — дело долгое

Как стало известно “Ъ”, нефтяники пытаются добиться повышения приоритетности поставок топлива для российских потребителей на восток из-за участившихся отказов ОАО РЖД в перевозке. «Газпром нефть», чей Омский НПЗ столкнулся с такой проблемой, попросила правительство перевести нефтепродукты в четвертую группу очередности перевозок. Компания жалуется, что «систематические сложности» при организации перевозки уже привели к срыву поставок топлива потребителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Нефтяники предлагают скорректировать временные правила определения очередности перевозок грузов по железной дороге при поставке топлива потребителям в восточных регионах РФ. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в письме от 7 марта к первому вице-премьеру Андрею Белоусову (копия есть у “Ъ”) предлагает повысить приоритет перевозки нефтепродуктов в этом направлении, закрепив за ними четвертую очередь (сейчас топливо входит в пятую), куда входят субсидируемые грузы.

На Восточном полигоне ОАО РЖД введена определенная очередность грузов — первыми едут воинские грузы, грузы для ликвидации ЧС и грузы по поручениям президента, последними — экспортный уголь, не охваченный поручениями президента, и иные грузы.

По данным “Ъ”, господин Белоусов поручил Минтрансу, ОАО РЖД и Минэнерго до 10 апреля рассмотреть обращение. В секретариате Андрея Белоусова переадресовали вопрос “Ъ” в ОАО РЖД, где комментариев не дали. В «Газпром нефти» и Минэнерго также отказались от комментариев.

О том, что сразу ряд НПЗ крупнейших нефтекомпаний с конца прошлого года сталкивается с трудностями в согласовании заявок с ОАО РЖД на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, “Ъ” сообщал еще 30 января. Причина — в высокой загрузке направления, из-за чего ОАО РЖД вынуждено отклонять заявки на нефтепродукты, отдавая предпочтение более приоритетным по временным правилам грузам.

Об этой проблеме, по информации “Ъ”, отрасль уже информировала правительство, ОАО РЖД и Минэнерго. Так, например, «Татнефть» в конце прошлого года в обращении в Минэнерго и СПбМТСБ указывала, что в ожидании оформления со стороны ОАО РЖД в восточном направлении находится 181 вагон (10,8 тыс. тонн), а также сообщала о просроченных биржевых сделках объемом в 26,4 тыс. тонн. Компания просила также исключить риски остановки своего НПЗ ТАНЕКО.

В своем мартовском обращении в правительство глава «Газпром нефти» говорит, что компания «сталкивается с систематическими сложностями» при железнодорожной перевозке продукции Омского НПЗ на восток, что уже привело «к вынужденным изменениям производственной и сбытовой программ "Газпром нефти" и недопоставкам топлива в восточные регионы страны относительно заявок потребителей».

Как пишет Александр Дюков, по итогам второго полугодия 2022 года и января 2023 года невыполнение обязательств по поставкам топлива потребителям в РФ составило около 150 тыс. тонн, снижение объема переработки нефти на Омском НПЗ и сокращение предъявления грузов к перевозке железнодорожным транспортом составило около 120 тыс. тонн. При этом «Газпром нефть» прогнозирует, что поставки нефтепродуктов в восточном направлении в 2023 году вырастут на 30%, до 4 млн тонн.

Проблему с вывозом нефтепродуктов на восток господин Дюков публично обозначил 28 марта. «В настоящий момент, наверное, не только наша компания столкнулась с определенными проблемами с вывозом грузов, которые предназначены отечественным потребителям, в том числе в рамках северного завоза»,— заявил глава «Газпром нефти», призвав к активизации работы с Минтрансом и ОАО РЖД.

Перевод в четвертую очередь (грузы, в отношении которых предоставляются субсидии) позволит обеспечить приоритет экспортных отправок нефтепродуктов перед большинством грузов, требующих высокой скорости и надежности, в том числе продовольственных товаров, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Он отмечает, что формально перевозки нефтепродуктов на внутренний рынок на Дальний Восток с 2022 года, а также в Иркутскую область и Красноярский край с 1 апреля 2023 года субсидируются.

Жонглирование приоритетами не решит вопрос с ограничениями пропускной способности, говорит собеседник “Ъ” в нефтяной отрасли, объясняя сложную ситуацию на сети нововведениями ОАО РЖД в области взаимодействия с грузоотправителями и отсутствием ответственности перевозчика за срывы приема груза к перевозке.

Дмитрий Козлов