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Коммерсантъ FM
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Восток — дело долгое

Нефтяники хотят быстрее везти грузы по железной дороге

Как стало известно “Ъ”, нефтяники пытаются добиться повышения приоритетности поставок топлива для российских потребителей на восток из-за участившихся отказов ОАО РЖД в перевозке. «Газпром нефть», чей Омский НПЗ столкнулся с такой проблемой, попросила правительство перевести нефтепродукты в четвертую группу очередности перевозок. Компания жалуется, что «систематические сложности» при организации перевозки уже привели к срыву поставок топлива потребителям.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Нефтяники предлагают скорректировать временные правила определения очередности перевозок грузов по железной дороге при поставке топлива потребителям в восточных регионах РФ. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в письме от 7 марта к первому вице-премьеру Андрею Белоусову (копия есть у “Ъ”) предлагает повысить приоритет перевозки нефтепродуктов в этом направлении, закрепив за ними четвертую очередь (сейчас топливо входит в пятую), куда входят субсидируемые грузы.

На Восточном полигоне ОАО РЖД введена определенная очередность грузов — первыми едут воинские грузы, грузы для ликвидации ЧС и грузы по поручениям президента, последними — экспортный уголь, не охваченный поручениями президента, и иные грузы.

По данным “Ъ”, господин Белоусов поручил Минтрансу, ОАО РЖД и Минэнерго до 10 апреля рассмотреть обращение. В секретариате Андрея Белоусова переадресовали вопрос “Ъ” в ОАО РЖД, где комментариев не дали. В «Газпром нефти» и Минэнерго также отказались от комментариев.

О том, что сразу ряд НПЗ крупнейших нефтекомпаний с конца прошлого года сталкивается с трудностями в согласовании заявок с ОАО РЖД на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, “Ъ” сообщал еще 30 января. Причина — в высокой загрузке направления, из-за чего ОАО РЖД вынуждено отклонять заявки на нефтепродукты, отдавая предпочтение более приоритетным по временным правилам грузам.

На пути клиентов ОАО РЖД встала новая система обработки заявок

Об этой проблеме, по информации “Ъ”, отрасль уже информировала правительство, ОАО РЖД и Минэнерго. Так, например, «Татнефть» в конце прошлого года в обращении в Минэнерго и СПбМТСБ указывала, что в ожидании оформления со стороны ОАО РЖД в восточном направлении находится 181 вагон (10,8 тыс. тонн), а также сообщала о просроченных биржевых сделках объемом в 26,4 тыс. тонн. Компания просила также исключить риски остановки своего НПЗ ТАНЕКО.

В своем мартовском обращении в правительство глава «Газпром нефти» говорит, что компания «сталкивается с систематическими сложностями» при железнодорожной перевозке продукции Омского НПЗ на восток, что уже привело «к вынужденным изменениям производственной и сбытовой программ "Газпром нефти" и недопоставкам топлива в восточные регионы страны относительно заявок потребителей».

Как пишет Александр Дюков, по итогам второго полугодия 2022 года и января 2023 года невыполнение обязательств по поставкам топлива потребителям в РФ составило около 150 тыс. тонн, снижение объема переработки нефти на Омском НПЗ и сокращение предъявления грузов к перевозке железнодорожным транспортом составило около 120 тыс. тонн. При этом «Газпром нефть» прогнозирует, что поставки нефтепродуктов в восточном направлении в 2023 году вырастут на 30%, до 4 млн тонн.

Проблему с вывозом нефтепродуктов на восток господин Дюков публично обозначил 28 марта. «В настоящий момент, наверное, не только наша компания столкнулась с определенными проблемами с вывозом грузов, которые предназначены отечественным потребителям, в том числе в рамках северного завоза»,— заявил глава «Газпром нефти», призвав к активизации работы с Минтрансом и ОАО РЖД.

Перевод в четвертую очередь (грузы, в отношении которых предоставляются субсидии) позволит обеспечить приоритет экспортных отправок нефтепродуктов перед большинством грузов, требующих высокой скорости и надежности, в том числе продовольственных товаров, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Он отмечает, что формально перевозки нефтепродуктов на внутренний рынок на Дальний Восток с 2022 года, а также в Иркутскую область и Красноярский край с 1 апреля 2023 года субсидируются.

Жонглирование приоритетами не решит вопрос с ограничениями пропускной способности, говорит собеседник “Ъ” в нефтяной отрасли, объясняя сложную ситуацию на сети нововведениями ОАО РЖД в области взаимодействия с грузоотправителями и отсутствием ответственности перевозчика за срывы приема груза к перевозке.

Дмитрий Козлов

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