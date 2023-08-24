Подсобите на ребенка

Споры бизнеса о соцвыплатах работникам в декрете дошли до Верховного суда РФ (ВС). Речь идет о пособии по уходу за ребенком работающему родителю. Фонд социального страхования (ФСС) и арбитражные суды решили, что выплаты не полагаются сотруднице, которая работала на полставки и до декретного отпуска, и во время него, то есть не потеряла доходы. Но ВС удовлетворил жалобу работодателя, признав, что лишение пособия «искажает суть господдержки семьи». Юристы надеются, что решение снизит число спорных ситуаций. Но полностью избежать конфликтов можно, лишь устранив пробел в законе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ВС защитил право работников получать пособие по уходу за ребенком. Остросоциальный вопрос был поднят в споре ИП Павла Савелькина с ФСС (с 2023 года его функции выполняет Социальный фонд РФ). С начала февраля 2021 года ИП нанял на полставки Наталью Романову (5 тыс. руб. за четырехчасовой рабочий день), которая 26 февраля ушла в декретный отпуск. Оренбургское региональное отделение ФСС выплатило ей за март пособие по уходу за ребенком в размере 8 тыс. руб. Но по итогам проверки ФСС потребовал вернуть деньги, решив, что ИП злоупотребил правом и соцвыплата не полагается.

Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% среднего заработка работника, но не ниже минимума, установленного законом (в 2023 году это 8591 руб.). В конце 2022 года Росстат сообщал, что по итогам переписи населения 33% россиян (42,7 млн человек) называют источником своего дохода социальные выплаты.

Предприниматель оспорил предписание ФСС, и арбитражный суд Оренбургской области признал его недействительным. Суд отметил, что госпожа Романова — мать троих детей, она работала у ИП по неполному графику и все условия для сохранения права на пособие соблюдены. Тот факт, что сотрудницу сразу наняли на неполный рабочий день, «не имеет правового значения», потому что такой график позволял ей «совмещать работу и уход за ребенком, не достигшим полутора лет», говорится в решении.

Но апелляция и кассация встали на сторону фонда, обязав вернуть 8 тыс. руб. в бюджет. Суды посчитали, что раз зарплата женщины не изменилась после ухода в декрет, пособие «приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника». ИП обжаловал эти решения в ВС, настаивая, что закон соблюден, а отмена господдержки сотрудницы снижает уровень ее материального обеспечения. Дело передали в экономколлегию, которая поддержала ИП.

ВС отметил, что пособие выдается в связи «с риском утраты заработка или другого дохода» во время ухода за ребенком до полутора лет. При этом закон сохраняет право на пособие, если лицо в декрете будет работать неполный день и продолжит ухаживать за ребенком.

То есть в данной ситуации соцвыплата компенсирует часть заработка, которую «работник мог бы получать при условии полной занятости», отметила коллегия.

Аргументы фонда ВС счел необоснованными, так как ни Трудовой кодекс (ТК), ни закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (255-ФЗ) не требуют, чтобы для сохранения права на пособие лицо до декрета «работало на условиях полной занятости у того же работодателя» или в принципе работало.

Учитывая, что размер зарплаты Натальи Романовой за неполный день меньше пособия, то лишение соцвыплаты, подчеркнула коллегия, «снижает уровень ее материального обеспечения до трудоустройства, что искажает саму суть господдержки семьи, материнства, отцовства и детства». В итоге ВС оставил в силе решение первой инстанции.

Юрист «Казаков и партнеры» Юлия Крутова говорит, что позиция ВС «является прецедентом и поможет уменьшить число споров бизнеса с фондом». Проблема в том, отмечает заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов, что в ТК «нет четкого понятия неполного рабочего времени» и указаний, насколько должна быть сокращена работа для сохранения права на пособие. Важно лишь, чтобы у лица было «достаточно времени для ухода за ребенком», а длительность рабочего дня обычно устанавливается «по соглашению с работодателем».

ФСС считает злоупотреблением правом «незначительное уменьшение рабочего времени», считая, что это «не позволяет осуществлять надлежащий уход за ребенком», отмечает глава практики по трудовым спорам «Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова. Но отделения фонда в регионах занимают разные позиции: например, в Удмуртии в 2017 году ограничивали рабочий день в декрете пятью часами.

Работодатели и сами иногда злоупотребляют пробелом в регулировании, например судясь за право на получение пособия при уменьшении рабочего времени на несколько минут.

Но суды крайне редко поддерживают такую позицию — известный случай был в 2013 году, когда Высший арбитражный суд сохранил пособие сотруднику муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное агентство», рабочий день которого был сокращен всего на 12 минут (час в неделю).

Поскольку размер пособия составляет 40% среднего заработка, то арбитражные суды часто исходят из того, что сокращенный день должен составлять 60% от полного, и если человек в декрете работает дольше, его могут лишить выплат, отмечает госпожа Крутова. Конституционный суд в 2017 году уточнил, что сокращение рабочего дня на 30 минут слишком мало, но на два часа — достаточно для получения пособия.

Наилучшим решением, по мнению юристов, было бы уточнение закона. Владимир Путин на ПМЭФ-2023 призывал расширить права работающих родителей на пособия, подчеркивая, что «работать должно быть выгодно». Правительству поручено к 1 октября обеспечить выплату таких пособий даже «в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи», включая зарплаты. Александра Акимова отмечает, что Минтруд уже подготовил поправки, но законопроект проходит межведомственное согласование и еще не внесен в Госдуму.

Екатерина Волкова, Анна Занина