Единое пособие на детей в 2023 году

Каков размер единого пособия, как его оформить и какие доходы семьи учитываются — в материале «Ъ».

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Что такое единое пособие на детей

Единое пособие — мера социальной поддержки для родителей и беременных женщин, которая с 1 января 2023 года объединила старые социальные выплаты на детей. Сильно изменились как условия выплат, так и их размеры.

Главное изменение заключается в комплексной оценке доходов и имущества семьи, которая рассчитывает на социальную помощь. Из-за этого те, кто получает старые выплаты, сейчас могут лишиться их при переходе на единое пособие. К счастью, 2023 год является переходным, а потому семьи могут как оставить старые выплаты, так и перейти на новое единое пособие (если, например, его размер будет больше, чем размер старых социальных выплат). Все старые выплаты останутся до срока, на который они были назначены, однако продлить их более будет нельзя.

Единое пособие на детей заменяет:

ежемесячное пособие по беременности;

ежемесячное пособие на первого ребенка до достижения возраста 3 лет;

ежемесячное пособие на ребенка с 3 до 17 лет;

ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет.

Размер единого пособия

Размер единого пособия вычисляется согласно уровню прожиточного минимума (ПМ) в конкретном субъекте страны, доходам семьи, претендующей на выплату, и ее имуществу.

Можно рассчитывать на 50%, 75% или 100% от размера прожиточного минимума региона для трудоспособного гражданина (если речь идет о беременности) или от прожиточного минимума на ребенка. Претендовать на больший коэффициент можно, если при меньшем доход семьи все равно остается ниже прожиточного минимума.

Например: В Москве прожиточный минимум составляет 21 718 руб. Если доход семьи из четырех человек не превышает 86 872 руб., назначат выплату в размере 12 400 руб. (50% ПМ трудоспособного гражданина в Москве) или 9385 руб. (50% ПМ ребенка в Москве). Если доход все еще не будет превышать требуемый порог, размер выплаты повысят до 70% или 100%.

При расчете дохода учитываются последние 12 месяцев за месяц до подачи заявления (например, если заявление на получение единой выплаты подается в мае 2023-го, учитываться будут доходы до 31 марта 2023 года).

Какие доходы учитываются при расчете единой выплаты

Доходы, размер которых учитывается при оценке материального положение семьи:

заработная плата;

доходы от предпринимательства или самозанятости;

алименты;

пенсии;

проценты по банковским вкладам;

выигрыши.

Не учитываются при оценке материального положение семьи:

налоговые льготы и вычеты;

другие пособия, выплаченные ранее;

материнский капитал;

средства, полученные по социальному контракту;

выплаты за ранения или гибель военнослужащего;

другие льготы.

Также работает так называемое правило нулевого дохода. Согласно ему, если у взрослого члена семьи нет места работы, требуется уважительная причина, иначе в социальной поддержке откажут.

Уважительными причинами для отсутствия заработка являются:

уход за ребенком в многодетной семье одним из родителей;

уход за ребенком до трехлетнего возраста;

уход за ребенком родителем-одиночкой;

уход за ребенком с инвалидностью;

уход за человеком с инвалидностью или пожилым родственником возрастом старше 80 лет;

очное обучение в высшем учебном заведении до 23 лет;

срочная служба в армии и три месяца после демобилизации;

пребывание в месте лишения свободы и три месяца после возвращения.

Кроме доходов также учитывается и имущество семьи — например, если в собственности есть два автомобиля, в выплате откажут (если речь не идет о многодетной семье или семье с инвалидом). Также рассчитывается жилая недвижимость: если в собственности один объект — никаких проблем не будет, если же больше, общая площадь делится на всех членов семьи: не больше 24 кв. м со всех квартир и не более 0,25 га с участков для городских жителей или 1 га для сельских. Это далеко не весь перечень имущества, учитываемого при назначении социальных выплат. С полным списком можно ознакомиться на сайте Социального фонда России.

Важно: В состав семьи для оценки имущества входят родители, подающие заявление, несовершеннолетние дети, дети под опекой, а также совершеннолетние дети заявителя до 23 лет, проходящие очное обучение.

Как получить единое пособие

Оформить единое пособие можно через «Госуслуги» или лично в МФЦ. Никаких документов готовить не придется, потому как социальный службы узнают всю необходимую информацию о доходах и имуществе самостоятельно.

За получением единого пособия может обратиться один из родителей после 12 недель беременности, как и при оформлении старых социальных выплат. Деньги будут поступать за весь период с момента постановки на учет в поликлинике (не ранее шестинедельного срока) вплоть до рождения ребенка.

Выплаты назначаются в течение десяти дней после подачи заявления, в отдельных случаях это может занять больше времени, но не более месяца.

После рождения ребенка необходимо еще раз обратиться за получением единой выплаты, причем в течение первых шести месяцев, иначе деньги будут поступать с даты обращения, а не рождения. При этом право на социальную поддержку потребуется подтверждать каждые 12 месяцев.

Илья Акимов