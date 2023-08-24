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Коммерсантъ FM
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Горбушкин снос

Площадь торгового комплекса сократится по суду

Знаковый в начале 2000-х годов комплекс по продаже аудио- и видеопродукции «Горбушкин двор» на западе Москвы, принадлежавший с 2011 года экс-владельцам банка «Югра» Алексею и Юрию Хотиным, может потерять почти треть площадей. Мэрии столицы удалось через суд признать 18 тыс. кв. м самовольными постройками, требуя их сноса. Но против выступает кредитор объекта — Россельхозбанк. После уменьшения площади комплекса может сократиться и цена актива, что имеет негативные последствия для банка, по чьему заявлению уже начата процедура банкротства владельца объекта.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы 11 августа частично удовлетворил иск мэрии города и департамента городского имущества (ДГИ) к АО «МТЗ "Рубин"», владеющему торгцентром «Горбушкин двор» общей площадью 60,8 тыс. кв. м, о сносе самовольных построек, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. В материалах указано, что собственник объекта должен снести самовольные постройки — 18 тыс. кв. м в основном здании комплекса, часть автомойки на 1,2 тыс. кв. м и часть парковки на 1,3 тыс. кв. м. Права собственности МТЗ «Рубин» на эти площади суд признал отсутствующими.

Исходно мэрия просила суд целиком снести автомойку (26 тыс. кв. м) и парковку (28 тыс. кв. м), но эти требования не были удовлетворены.

В ДГИ сообщили “Ъ”, что рассматривают возможность обжаловать это решение. В мэрии Москвы и «Горбушкином дворе» на запрос “Ъ” не ответили.

В 2011 году объект перешел экс-совладельцам банка «Югра» Алексею и Юрию Хотиным. В 2017 году «Ведомости» сообщали, что комплекс был передан акционеру «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Издание называло эту сделку номинальной, так как господа Хотины продолжали контролировать торгцентр. В «Фармстандарте» 23 августа не ответили на запрос “Ъ”.

В октябре 2022 года суд ввел в отношении МТЗ «Рубин» процедуру наблюдения по заявлению кредитора объекта Россельхозбанка (РСХБ), выдавшего компании в 2013–2014 годах кредиты на $440 млн.

Сейчас сумма требований составляет 25 млрд руб., следует из судебных материалов. Однако рыночная стоимость объекта едва ли сможет покрыть долг компании перед банком. Ранее эксперты оценивали эту недвижимость в 9–11 млрд руб.

РСХБ 16 августа подал апелляционную жалобу на решение первой инстанции о сносе помещения на территории комплекса, следует из картотеки арбитражных дел. В банке не ответили на запрос “Ъ”.

У РСХБ имеется прямая заинтересованность в удовлетворении финансовых притязаний, и чем больше площадей, по словам партнера юрфирмы Nova Inc Павла Желновода, «удастся спасти, тем больше шансов будет у банка на успешное погашение задолженности». Управляющий партнер RETEX Полина Жилкина уверена, что рыночная стоимость объекта будет оцениваться, исходя из потенциала застройки, а не площади здания. В 2017 году мэрия разрешила построить на территории «Горбушкиного двора» и соседнего трубного завода «Филит» 383 тыс. кв. м жилья, из которых 203 тыс. кв. м — на месте торгцентра.

Проводится доследственная проверка в отношении бывшего руководства завода «Рубин»

Однако с юридической ликвидацией прав на самовольные постройки в «Горбушкином дворе» могут возникнуть проблемы. В декабре 2022 года Замоскворецкий районный суд по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на десятки связанных с Алексеем Хотиным структур, среди которых комплекс «Горбушкин двор». Фактическому сносу это не помешает, а вот с прекращением прав на эти помещения может выйти затруднение, предупреждает Павел Желновод. Из-за наложенного на недвижимость ареста владельцу комплекса придется обращаться в суд для обновления характеристики объекта в Росреестре, то есть уменьшить площадь, добавляет партнер юрфирмы ЮСТ Александр Боломатов.

У арендаторов «Горбушкиного двора», находящихся в помещениях, которые должны быть снесены, вряд ли получится взыскать убытки с владельца объекта, считает эксперт. Все сделки с самовольно построенными объектами ничтожны, резюмирует руководитель «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев: если арендаторы не заключили договоры аренды, то получить неустойку они не смогут.

Дарья Андрианова, Полина Гриценко

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