На «Горбушку» пришли за налогами

Как стало известно “Ъ”, крупнейшего в прошлом производителя отечественных телевизоров МТЗ «Рубин» заподозрили в уклонении от уплаты налогов почти на 1 млрд руб. Основную деятельность предприятие свернуло еще в 1999 году, и на его месте появился торговый центр «Горбушкин двор». По версии проверяющих из налоговой службы, крупная недоимка образовалась из-за того, что владелец МТЗ «Рубин» на протяжении двух лет вносил в налоговую отчетность недостоверные сведения о якобы выполнявшихся почти полутора десятком фирм обслуживании и ремонте павильонов, сдаваемых в аренду на знаменитой «Горбушке». Владельцем последней являлся банкир Алексей Хотин, который уже находится под уголовным преследованием по делу о растрате из его банка «Югра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший владелец «Горбушки» Алексей Хотин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший владелец «Горбушки» Алексей Хотин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве начали доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) бывшим руководством МТЗ «Рубин». Некогда крупнейшее в СССР предприятие по производству телевизоров, не выдержав конкуренции, свернуло свою деятельность в 1999 году, и на его месте появилась знаменитая «Горбушка». На данный момент более 60 тыс. кв. м недалеко от станции метро «Багратионовская» владельцы сдают в аренду торговцам радиоэлектроникой и бытовой техникой.

При этом сам МТЗ «Рубин» сейчас находится в стадии банкротства. В феврале прошлого года соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы подал Россельхозбанк, которому «Рубин» задолжал почти 13,5 млрд руб.

Долг у бывшего производителя телевизоров образовался по взятым в 2013–2014 годах кредитам. Отметим, что хозяином «Горбушки» с 2011 года являлся экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин. На данный момент он обвиняется ГСУ СКР в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств этого кредитного учреждения. Это дело с марта 2021 года рассматривается в Замоскворецком райсуде Москвы. Бывшему финансисту и его сообщникам, находящимся под домашним арестом, инкриминируется хищение более 23 млрд руб. В другом уголовном деле, которое еще расследуется, претензии к господину Хотину превышают 180 млрд руб.

В переданных ФНС в следственные органы материалах речь идет о налоговых нарушениях, совершенных в 2015–2017 годах. Выявлены они были в ходе выездной налоговой проверки «в отношении МТЗ "Рубин" по вопросам правильности исчисления, полноты удержания и своевременности уплаты всех налогов, сборов и страховых взносов» за соответствующий период.

Как установили проверяющие, организация, основным видом деятельности которой давно является сдача в аренду и управление недвижимостью, находящаяся в Москве по адресу Багратионовский проезд, 7 (торговый центр «Горбушкин двор»), в период с 1 января 2015 по 31 декабря 2017 года заключила договоры с 11 коммерческими фирмами, среди которых были ООО «Прокбыт», «Строительная индустрия», «Строй тренд», «Спецстройпроект» и другие. Эти компании должны были поставить на «Горбушку» строительные материалы, а также выполнить там различные строительно-монтажные и отделочные работы. Однако, по данным налоговиков, ни одна из этих фирм, имевших в своем штате, как правило, не более одного сотрудника в лице гендиректора, никаких услуг МТЗ «Рубин» не оказывала. При этом, как выяснили проверяющие, за эти два года на территории торгового центра «Горбушкин двор» если и осуществлялся ремонт, то только текущий и производился он силами лишь ООО «Эко Инжсервис». Именно эта организация, в штате которой, впрочем, также числится всего один сотрудник, с 2008 года занимается техническим обслуживанием зданий и оборудования на «Горбушке».

В этой связи данные об оплате услуг одиннадцати ООО, которые МТЗ «Рубин» внес в налоговую отчетность, проверяющие сочли фиктивными.

В общей сложности недоимка по налогу на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость, по данным ФНС, составила более 900 млн руб.

Представители господина Хотина от комментариев воздержались, сославшись на то, что не владеют официальной информацией по данному поводу.

Стоит отметить, что в конце прошлого года в Замоскворецкий суд Москвы Генпрокуратура РФ подала иск к Алексею Хотину и «близкому к нему холдингу "Русь-Ойл"». Надзорное ведомство требует взыскать с них 169,4 млрд руб., а также обратить акции компании в доход РФ. По мнению Генпрокуратуры, «Русь-Ойл», в том числе при участии банкротящейся компании, реализовывала «незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций». В частности, речь идет о создании между входящими в ГК «Русь-Ойл» и иными «аффилированными лицами фиктивных взаимоотношений по купле-продаже нефти; отражении заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах в регистрах бухгалтерского (налогового) учета; формальном исчислении НДПИ и его неуплате под предлогом отсутствия для этого денежных средств; переводе выручки, полученной от конечных покупателей нефти, на счета иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом; распределении полученных денег внутри группы компаний "Русь-Ойл", их выводе на счета нерезидентов, в том числе при участии банкротящейся компании, реализации незаконных и взаимосвязанных схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций».

Кроме того, столичный главк СКР возбуждал уголовное дело в отношении одного из руководителей АО «НК Дулисьма» (входит в «Русь-Ойл») по факту неуплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, руководитель компании заключал фиктивные договоры с подконтрольными фирмами о якобы выполнении работ или оказании услуг на нефтяном месторождении, после чего вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность. По подсчетам следствия, в бюджет не был уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму почти 2 млрд руб. В итоге, как сообщал СКР, АО «полностью погасило задолженность перед бюджетом с учетом штрафных санкций и пени на общую сумму свыше 2,987 млрд руб. В связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ», уголовное дело было прекращено.

Олег Рубникович