Москва все разбазарила

Бум уличной торговли в России начался c указа президента Бориса Ельцина от 29 января 1992 года, легализовавшего ее «в любых удобных местах». К 1998-му в Москве насчитывалось около 250 рынков различного профиля.

Вскоре власти решили упорядочить этот бизнес. В 2001 году одним из первых был закрыт Птичий рынок в Калитниках, который вел свою историю с торговцев «птицею дворовою и певчею» на Охотном Ряду. Легендарная «Птичка» располагалась здесь с 20-х годов прошлого века, однако «в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим и противопожарным состоянием» правительство Москвы постановило перенести ее на территорию рынка «Садовод». В 2016 году на месте когда-то главной столичной площадки по продаже домашних и экзотических животных была возведена многоэтажка.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ; Ирина Бужор / Коммерсантъ

В том же году постановлением правительства Москвы была запрещена торговля аудио- и видеопродукцией с лотков и машин, что привело к закрытию стихийного рынка дисков и кассет около ДК имени Горбунова в Филевском парке — легендарной «Горбушки». Лоточники пробовали митинговать, но безрезультатно. Вскоре рынок переехал в расположенные неподалеку цеха бывшего Московского телевизионного завода «Рубин» и открылся там под новым названием «Горбушкин двор», став одной из крупнейших площадок по продаже электроники в России.

Фото: Александр Басалаев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ; Игорь Иванко / Коммерсантъ

В декабре 2001 года мэр Юрий Лужков также постановил закрыть ярмарки на территории спорткомплексов. 1 января 2003 года прекратили работу семь вещевых рынков, располагавшихся возле стадионов «Динамо», «Лужники» и ЦСКА. Владельцы последнего пытались оттянуть неизбежное, однако столичные власти пригрозили «выставить кордоны». Через некоторое время в непосредственной близости от спорткомплекса появились два новых ТЦ — «Старт» и «Палладиум». Рынок, располагавшийся у стадиона «Динамо» в Петровском парке, переехал на территорию завода «Станколит».

Фото: Александр Катков / ИТАР-ТАСС; Ирина Бужор / Коммерсантъ

За границы спорткомплекса переместился и рынок у «Лужников», в 90-х ставший символом стихийной торговли. Правда, переехал он совсем недалеко — в павильоны около метро «Спортивная». Окончательно «Лужа» была ликвидирована только спустя восемь лет, когда прокуратура обнаружила на торговой площадке «букет серых схем»: контрафакт, нарушения земельного и миграционного законодательства, а также норм противопожарной безопасности. В планы столичных властей входило строительство на ее месте объектов в том числе для чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фото: Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ; Игорь Иванко / Коммерсантъ

Тогда же правительство Москвы приняло решение ликвидировать один из старейших центральных рынков столицы — Палашевский в Сытинском тупике. Земельный участок был передан инвестиционно-строительной корпорации «Интеко», в то время принадлежавшей супруге мэра Юрия Лужкова Елене Батуриной, которая запланировала возведение на нем клубного дома. Правда, стройка затянулась, и ЖК был сдан лишь в 2011 году.

Фото: ANP / Vostock Photo; Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

23 февраля 2006 года произошло обрушение Басманного рынка, располагавшегося на Бауманской улице с 1975 года. Во времена строительства его круглая металлическая крыша, спроектированная Нодаром Канчели — архитектором печально известного «Трансвааль-парка», считалась новаторской, однако спустя 30 лет роковым зимним утром она погребла под собой 68 человек. В апреле рынок был закрыт, а все сотрудники уволены. Сообщалось о планах построить на его месте торговый центр, музей и библиотеку, но в 2019 году там началось возведение дома по программе реновации (сдан в 2022-м).

Фото: Дмитрий Духанин, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В 2006 году Госдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2013-го все рынки должны располагаться в капитальных строениях. Исключение составляют только сельскохозяйственные. Одними из первых реконструкцию затеяли собственники Савеловского рынка электроники и радиотехники, открытого у одноименного вокзала в 1998 году. В 2012-м торговые ряды переехали в новый комплекс.

Фото: Александр Катков / Фотохроника ТАСС; Ирина Бужор / Коммерсантъ

29 июня 2009 года был сначала закрыт, а затем и вовсе ликвидирован Черкизовский рынок, контролируемый структурами бизнесмена Тельмана Исмаилова. Перед этим силовики обнаружили на крупнейшей вещевой ярмарке России партию опасных для жизни детских товаров, а тогдашний премьер Владимир Путин потребовал усилить борьбу с контрабандой. По разным оценкам, ежегодный оборот «Черкизона» достигал 115–25 млрд. Рынок занимал более 200 га, на его территории располагались кафе, парикмахерские, ночлежки, обменники, казино и даже публичный дом.

Фото: Валерий Мельников, Анатолий Жданов / Коммерсантъ

После закрытия «Черкизона» многие торговцы переехали на территорию «Эмерала» — второй по величине оптово-вещевой ярмарки столицы (с 1999-го располагалась на 25 км МКАД). Однако местные жители встретили расширение рынка в штыки. Спустя год «Эмерал» тоже был закрыт из-за выявленных нарушений. Незадолго до этого ярмарку проинспектировал новый столичный мэр Сергей Собянин, сравнивший ее с «самыми бедными провинциями Индии». ГК «Киевская площадь» намеревалась возвести там складской комплекс или парк развлечений, но отказалась от этих планов в пользу жилой застройки. В ноябре 2022 года Москомстройинвест сообщил, что на месте рынка построят почти 850 тыс. «квадратов» жилья.

Фото: Алексей Исаев / РИА Новости; Игорь Иванко / Коммерсантъ

Не удалось своевременно перепрофилировать и Тушинский рынок, работавший с 1991 года на Волоколамском шоссе. В 2012-м с инициативой о его ликвидации выступили представители префектуры СЗАО, предложив открыть там ярмарку по продаже сельхозпродукции с продленным режимом работы. Ранее деятельность торговой площадки неоднократно вызывала нарекания со стороны ветеринаров, в том числе из-за отсутствия необходимых условий для разделки мяса и проведения санитарной экспертизы.

Фото: Михаил Почуев, Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В 2010 году префект САО Владимир Силкин распорядился ликвидировать пять «диких» рынков на территории округа. Под зачистку попала и ярмарка у станции метро «Тимирязевская», располагавшаяся там с 1995-го. Городские власти утверждали, что торговые ряды работают на «птичьих правах», поэтому в июле 2013-го снесли их. На месте рынка планировалось построить автомобильную развязку и перехватывающую парковку.

Фото: Василий Шапошников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Попытки снести Матвеевский рынок на западе Москвы предпринимались неоднократно. Летом 2013-го у городских властей появился хороший повод: при задержании предполагаемого насильника на территории рынка был толпой избит оперативник. Инцидент вызвал широкий резонанс, а чиновники вспомнили, что ярмарка должна переехать в капитальное строение или закрыться. Сначала торговую площадку очистили от открытых прилавков, а весной 2017 года были ликвидированы все остальные сооружения. Уцелел только павильон «социальной ярмарки».

Фото: Артем Геодакян / ИТАР-ТАСС; Александр Миридонов / Коммерсантъ

Анастасия Винницкая