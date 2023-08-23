Ливневку в Петродворцовом районе построят за 1,7 млрд рублей

В микрорайоне «Птичка» на Ропшинском шоссе в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга намерены обустроить ливневую канализацию. Приступить к ее возведению комитет по энергетике и инженерному обеспечению планирует в 2024 году. Для выполнения этих работ потребуется порядка 1,7 млрд рублей. В настоящий момент проект ливневки уже готов, сообщил в своем Telegram-канале 23 августа спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

По его словам, во время сильных дождей подвалы домов местных жителей в микрорайоне затапливает. Чтобы решить эту проблему председатель ЗакСа поручил депутату Михаилу Барышникову подготовить соответствующую поправку к бюджету.

Также господин Бельский призвал своих муниципальных коллег по Петродворцовому району проработать вопрос благоустройства территории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный заплатит 6,2 млрд рублей за строительство канализации в поселке Горелово. Также сообщалось, что в Невском районе Петербурга к концу 2025 году сотрудники Водоканала завершат реконструкцию тоннельного коллектора.

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