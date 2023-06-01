Смольный заплатит 6,2 млрд рублей за строительство канализации в Горелово

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по второму этапу строительства систем водоснабжения и канализования в поселке Горелово. Начальная цена контракта составляет 6,2 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальный подрядчик должен будет проложить в поселке около 32,8 км канализации и 34,3 км водопровода. Все это предполагается запитать от 7,9 км электролиний. Также к системе канализации необходимо будет приобщить восемь насосных станций. Все работы должны быть завершены до 15 ноября 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июня. Итоги планируется подвести 19 июня.

АБН напоминает, что в прошлом году власти Петербурга уже проводили подобный тендер по строительству инфраструктуры в Горелово. Максимальная цена контракта тогда составляла 5,8 млрд рублей. Заявок на конкурс не поступило.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте