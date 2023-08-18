Работы по реконструкции коллектора в Невском районе завершатся в конце 2025 года

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжают работы по реконструкции тоннельного коллектора в Невском районе — одной из основных магистралей для транспортировки сточных вод к очистным сооружениям. Работы проводятся на двух участках — по Глазурной и Глиняной улицам. На сегодняшний день реконструировано уже более 200 метров коллектора на обоих отрезках, сообщили 18 августа в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что общая протяженность коллектора — более 1,6 тыс. метров. Диаметр сооружения — от 2700 до 3200 мм.

Полностью работы по реконструкции коллектора планируется завершить до конца ноября 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный заплатит 6,2 млрд рублей за строительство канализации в поселке Горелово.

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