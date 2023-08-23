Депутат Хинштейн: в ДТП с машиной Росгвардии в Петербурге погибли четверо бойцов

В результате смертельной аварии с грузовиком Росгвардии, произошедшей накануне вечером на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, погибли четверо бойцов силового ведомства. Всем им от 19 до 21 года, они проходили службу по призыву, сообщил в своем Telegram-канале 23 августа депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Предварительной причиной ДТП господин Хинштейн назвал «лихачество второго участника». По его словам, автомобиль «Урал-4320» перевозил с объекта на объект группу военнослужащих. В какой-то момент при движении по КАД водитель идущей впереди иномарки совершил резкое торможение. Это вынудило водителя грузовика Росгвардии, в свою очередь, резко вывернуть руль, чтобы избежать столкновения. В итоге машину занесло и выбросило на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авария произошла во вторник, 22 августа, в районе 6 часов вечера на 84-м километре КАД. Изначально сообщалось о двоих погибших и троих травмированных. Позднее стало известно, что еще один пострадавший умер в машине скорой помощи. В региональном управлении Росгвардии заявили, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург