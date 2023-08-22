Грузовик Росгвардии попал в аварию на КАД, есть погибшие и пострадавшие

Крупное массовое дорожно-транспортное происшествие случилось во второй половине дня вторника на юго-западе КАД в Санкт-Петербурге. В районе съезда на Стрельну в ДТП попал грузовик Росгвардии. Об этом 22 августа сообщает «Фонтанка».

Автомобиль силового ведомства завалился на дорожное ограждение. При этом его колеса оказались на капоте легкового автомобиля.

По данным интернет-издания, в результате ДТП есть пострадавшие. На месте происшествия работают медики.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

UPD: Позднее появилась сообщение о двух погибших и троих пострадавших в аварии с грузовиком Росгвардии на 84-м километре КАД. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На внутреннем кольце заняты три полосы.

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