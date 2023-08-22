Число погибших в результате аварии с грузовиком Росгвардии на КАД выросло

Число погибших в результате массовой аварии с участием грузовика Росгвардии на Кольцевой автодороге на юго-западе Санкт-Петербурга увеличилось до трех — один из пострадавших скончался в машине скорой помощи. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства вечером 22 августа сообщает 78.ru.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь, уточнили в Росгвардии.

«Ъ-СПб» писал, что смертельная авария с участием нескольких автомобилей и грузовика силовиков произошла на 84-м километре КАД в районе съезда на Стрельну. Изначально сообщалось о двоих погибших и как минимум троих пострадавших.

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