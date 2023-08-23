Экс-зампред ВТБ Андрей Пучков официально назначен главой ОСК

Бывший заместитель председателя правления банка ВТБ Андрей Пучков официально получил новую должность — гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом 23 августа сообщил вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Накануне кабмин выдвинул господина Пучкова и главу ВТБ Андрея Костина в наблюдательный совет ОСК. Правительство решило передать корпорацию в доверительное управление ВТБ на пять лет.

О том, что топ-менеджер ВТБ может стать главой ОСК «Ъ-СПб» писал еще на прошлой неделе.

Подробнее о новых кадровых назначениях в банке и Объединенной судостроительной корпорации читайте на материале «ВТБ тасует кадры».

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