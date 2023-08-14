Новым главой ОСК может стать топ-менеджер ВТБ

Пост председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) после перехода ее в доверительное управление банка ВТБ вместо экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко может занять президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. В свою очередь, главой ОСК будет назначен первый зампред кредитной организации Андрей Пучков. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает 14 августа РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предполагается, что господин Пучков уйдет из банка в течение августа и полностью сосредоточиться на реализации задач ОСК, уточнил один из собеседников агентства. При этом еще один источник, близкий к Минпромторгу РФ, ранее отмечал, что ВТБ рассматривает возможность поставить во главе ОСК «одного из вице-президентов банка», не называя его имя.

Отметим, что ни в ВТБ, ни в Минпромторге, ни в самой ОСК данную информацию пока официально не прокомментировали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства о передаче контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации банку ВТБ. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой банка Андреем Костиным.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что 100% акций ОСК передадут ВТБ в доверительное управление на 5 лет.

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