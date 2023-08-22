Кабмин выдвинул главу ВТБ Костина в совет директоров ОСК

Правительство России выдвинуло в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 13 человек, в том числе главу ВТБ Андрея Костина и первого заместителя председателя банка Андрея Пучкова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среди предложенных кандидатов также значатся имена первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, главы Росморречфлота Захария Джиоева, гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании Евгения Дитриха, замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, замминистра обороны Алексея Криворучко, зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова и других.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на пост председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) после перехода ее в доверительное управление банка ВТБ вместо экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко может занять председатель правления ВТБ Андрей Костин.

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