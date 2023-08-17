ВТБ тасует кадры

По данным “Ъ”, скоро произойдут два существенных изменения в составе правления головного банка группы ВТБ. Его покинут первый зампред правления Андрей Пучков и куратор розничного бизнеса, зампред правления Анатолий Печатников. Первым зампредом правления станет Дмитрий Пьянов, розницу возглавит выходец из ВТБ, покинувший группу несколько лет назад Георгий Горшков. По мнению экспертов, такие перемены оправданы в рамках «масштабной эволюции группы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пост первого зампреда правления ВТБ после ухода с этой должности Андрея Пучкова займет зампред правления, куратор финансового блока Дмитрий Пьянов (работает в ВТБ с 2010 года). Господин Пучков, по данным РБК, возглавит Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) после передачи ее в доверительное управление ВТБ. О кадровых перестановках сообщили два источника “Ъ” на рынке и подтвердили еще несколько собеседников.

«Глобально функционал Дмитрия Пьянова сохранится»,— говорят источники “Ъ”. Других кадровых перестановок в связи с его повышением они не ожидают. Собеседники “Ъ” на банковском рынке считают назначение господина Пьянова логичным. По словам одного из банкиров, он «толковый, профессиональный, аккуратный, неконфликтный, скорее политик, чем воин».

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Еще одна кадровая перестановка затронет розничный бизнес ВТБ. Его куратор, зампред правления Анатолий Печатников (в группе с 2006 года) покидает банк. Кресло займет еще один выходец из ВТБ, Георгий Горшков, сообщило Frank Media со ссылкой на источники. Собеседники “Ъ”, знакомые с планами ВТБ, подтвердили эту информацию. По их словам, Анатолий Печатников покидает группу, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.

Георгий Горшков работал в ВТБ в 2007–2012 годах, курировал розничный бизнес. В разные годы был одним из руководителей «Русского стандарта», ВТБ24, Росбанка, Почта-банка, «ВТБ Страхования», а также страховой компании «Пульс» (дочерняя компания группы ВТБ). С декабря 2022 года на период интеграции «Открытия» в группу ВТБ курировал «Росгосстрах» — страховой бизнес «Открытия».

Георгий Горшков займется «развитием банка в сторону массового сегмента». Собеседники “Ъ” отмечают, что в новой должности уже в ближайшее время ему предстоит присоединить клиентскую базу «Открытия», «переформатировать» банк для массовой розницы и усилить позиции ВТБ в цифровых проектах. В этом отношении опыт господина Горшкова, долгое время проработавшего в Почта-банке, пригодится ВТБ, чтобы «стать ближе к народу». Тем более что под руководством Анатолия Печатникова «розница ВТБ неплохо справилась с последствиями введенных санкций, сохранила клиентскую базу и создала задел для грядущих изменений», отмечает источник “Ъ”.

Собеседники “Ъ” полагают, что Георгий Горшков будет курировать не только розницу, но и страховой бизнес группы. «Скорее всего, он будет строить онлайн-модель страхования, что повлечет закрытие офисов и сокращение сотрудников, занимающихся страховым бизнесом, агентская сеть пока остается»,— считает один из источников “Ъ”. Ранее руководство ВТБ называло страховой бизнес «некомплементарным для группы», однако окончательного решения по судьбе «Росгосстраха» еще месяц назад не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Горшков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Георгий Горшков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ВТБ не стали подробно комментировать информацию “Ъ” относительно кадровых перестановок, но уточнили: «Состав правления ВТБ утверждается набсоветом банка. Его очередное заседание запланировано на 5 сентября, в повестке в том числе ряд важных кадровых вопросов».

Эксперты полагают, что перестановки «оправданы в рамках грядущего развития группы». «Все перечисленные топ-менеджеры очень профессиональны и за годы работы показали свою эффективность,— считает председатель совета директоров агентства по подбору персонала Top Contact Артур Шамилов.— Новые назначения позволят усилить команду и реализовать задачи эволюции, которые стоят перед группой сейчас».

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова, Юлия Пославская