Развязку под Краснодаром за 11,5 млрд рублей построит «Хотьковский автомост»

Структура Росавтодора — ФКУ Упрдор «Черноморье» — подвела итоги конкурса по выбору подрядчика для реконструкции участков федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский (Новороссийск) со строительством автомобильной транспортной развязки в Республике Адыгея (на подъезде к Краснодару). Победителем признано ОАО «Хотьковский автомост» (Сергиев Посад). Сведения об этом опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Реконструкция федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский и строительство развязки на 19-м км трассы обойдется в 11,5 млрд руб. Транспортная развязка будет построена в Тахтамукайском районе Адыгеи, на участке пересечения Южного обхода Краснодара и подъезда к столице Кубани со стороны Новороссийска. Срок выполнения работ — ноябрь 2026 года. Источник финансирования — федеральный бюджет.

В проект развязки входит пять крупных сооружений, в том числе эстакада протяженностью 800 м через ж/д пути. Кроме того, предусмотрено устройство очистных сооружений и установка шумозащитных экранов. Новая транспортная развязка станет частью ключевого транспортного узла, обеспечивающего грузоперевозку, работу морпортов, логистику и транспортное сообщение муниципалитетов не только черноморского побережья, но и Крыма.

ОАО «Хотьковский автомост» занимается строительством, реконструкцией автомобильных дорог и автомагистралей. Общество образовано в поселке Мостовик Сергиево-Посадского района Московской области в 1998 году в ходе реорганизации ОАО «Автомост». В числе построенных компанией объектов на ее сайте указаны мосты через Клязьму в Павловском Посаде, через реку Сестра на федеральной автодороге Москва — Санкт-Петербург и пр. В 2019 году «Хотьковский автомост» получил два контракта на дорожно-строительные работы в Башкирии общей стоимостью 8 млрд руб. Годом ранее подрядчики публиковали извещения о намерении подать на банкротство АО, имеющего, по их мнению, признаки несостоятельности. Основным владельцем АО, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Николай Фомичев. Выручка за прошлый год составила 16,3 млрд руб., чистая прибыль — 309 млн руб.

Наталья Решетняк

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