На строительство новой транспортной развязки под Краснодаром направят 11,5 млрд рублей

Реконструкция федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский и строительство развязки на 19-м км трассы обойдется в 11,5 млрд руб. Соответствующий аукцион объявило федеральное казенное учреждение Упрдор «Черноморье».

Транспортная развязка будет построена в Тахтамукайском районе Адыгее, на участке пересечения Южного обхода Краснодара и подъезда к столице Кубани со стороны Новороссийска.

Подача заявок на участие в электронном аукционе начнется 7 апреля. Подрядчика определят 11 апреля.

Согласно извещению о закупке, госконтракт стоимостью 11,5 млрд руб. начнут выполнять в июле этого года. Строительно-монтажные работы завершатся в октябре 2026 года. Источник финансирования — федеральный бюджет.

В текущем году запланировано потратить 1,1 млн руб. В 2024 году — 80,8 млн руб. Стоимость работ в 2025 году составит 2,6 млрд руб. На завершающий этап в 2026 году потребуется 8,8 млрд руб.

В проект развязки входит пять крупных сооружений, в том числе эстакада протяженностью 800 м через ж/д пути. Кроме того, предусмотрено устройство очистных сооружений и установка шумозащитных экранов. Новая транспортная развязка станет частью ключевого транспортного узла, обеспечивающего грузоперевозку, работу морпортов, логистику и транспортное сообщение муниципалитетов не только черноморского побережья, но и Крыма.

В мае минувшего года «Ъ-Кубань» стало известно, что Главгосэкспертиза одобрила строительство новой дорожной развязки под Краснодаром. Победителем аукциона на право выполнения инженерных работ стал АО «Институт "Стройпроект"», который предложил 110 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" федерального дорожного агентства» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Руководитель — Виктор Вовк. Основной вид деятельности — деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram