Контракт Росавтодора на 2,1 млрд рублей в Башкирии снова получил подмосковный «Хотьковский автомост»

Подмосковное ОАО «Хотьковский автомост» исполнит в Башкирии еще два крупных контракта Росавтодора на реконструкцию трассы М5 «Урал». 9 июля ФКУ «Федеральное управление автодорог Приуралье» заключило с подрядчиком контракты стоимостью 2,08 и 6,14 млрд руб. Они предполагают реконструкцию двух участков дороги общей протяженностью 19 км до 30 сентября 2023 года.

«Хотьковский автомост» стал единственным участником обоих аукционов. До этого компания обжаловала условия аукционной документации в ФАС России, так как не была допущена к торгам. Ее жалобы ФАС признала обоснованными.

В мае «Хотьковский автомост» получил контракт «Приуралья» на реконструкцию в Башкирии 19,65 км трассы М-5 в Туймазинском районе. Стоимость контракта составила 9,64 млрд руб.

АО «Хотьковский автомост» образовано в поселке Мостовик Сергиево-Посадского района Московской области в 1998 году, уставный капитал — 38,6 млн руб. В конце прошлого года подрядчики публиковали извещения о намерении подать на банкротство АО, имеющего, по их мнению, признаки несостоятельности. Основным владельцем АО, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Николай Фомичев.

Майя Иванова