Saipa задерживается

Иранский седан Saipa пока не доехал до России. Как сообщил портал Autonews, у импортеров машин бренда возникли трудности с их ввозом. Планировалось, что продажи автомобилей начнутся в июне. Однако первая партия задерживается, сказано на российском сайте марки. Дату поступления обещают объявить позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SAIPA Фото: SAIPA

Импортом авто иранского бренда Saipa намеревались заниматься две компании, каждая из которых собиралась продать по 10 тыс. штук в этом году. Официальных разъяснений по поводу задержки поставок от них не было. Что могло пойти не так? Гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков предполагает, что проблемы возникли на производстве. Вероятно, для российского рынка машины приходится дооснащать, объяснил он:

«Наиболее вероятной причиной задержки является то, что автомобили еще не сошли с конвейера в должных объемах. Для российского рынка, полагаю, машины должны быть в более премиальных комплектациях, чем это востребовано на локальном рынке в Иране. И, вполне вероятно, производство не успевает подготовить достаточное количество авто для РФ.

Другая возможная причина — какие-то сложности в логистике. Она сейчас работает не так, как три-пять лет назад, когда путь был прямой и быстрый. Теперь намного больше нюансов, тем не менее логистические задачи решаются. Думаю, если бы единственной причиной была логистика, то какое-то количество машин мы бы уже увидели.

Автомобили Saipa, по моему мнению, достаточно статистические. Они произведены на довольно устаревших, но хорошо себя показавших платформах. Это машины, которые не претендуют на какую-то инновацию, выдающийся комфорт или фантастическую безопасность. Это простой и не очень дорогой транспорт, который будет конкурировать прежде всего с продукцией АвтоВАЗа».

Собеседники Autonews предполагают, что дилерские холдинги переоценили свои возможности. Им пришлось решать проблемы с логистикой и маркетингом, которые раньше брали на себя официальные импортеры. При этом иранская компания не собирается выходить на российский рынок и инвестировать в страну. Скорее всего, поставки бренда Saipa удастся наладить не раньше осени, отметил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Даже если идти по упрощенной процедуре, то им все равно бы потребовалось минимум три-шесть месяцев, скорее всего, шесть. Плюс вопрос с логистикой, завозом запасных частей для обслуживания автомобилей, договоры с дилерами и так далее. Ожидать какие-то поставки возможно только осенью, лето изначально было нереальным сроком.

Кроме того, в этой истории участвует не производитель, а независимый импортер, что всегда усложняет задачу.

Да, есть небольшая политическая поддержка со стороны иранских властей, но она не столь значима. Что касается цены, эти машины довольно простые, и они должны стоить дешево. Дороже Granta, но дешевле Vesta. Если авто будут дороже Vesta, то тут возникает вопрос, а зачем они нужны».

Импортеры планировали, что сначала в России появится три модели бренда Saipa: компактный седан, хетчбэк и флагманский седан. Диапазон стоимости — 1-1,7 млн руб. Также отечественные компании пытаются наладить поставки машин другого иранского автомобильного бренда — Iran Khodro. Правда, еще в апреле речь шла о параллельном импорте.

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Елена Иванова