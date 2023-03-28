В России появятся иранские автомобили SAIPA

В России появятся иранские автомобили марки SAIPA — дистрибьютором станет компания «Бест Моторс», которая планирует начать поставки летом 2023 года, сообщает «Авторевю».
SAIPA Shahin
Фото: SAIPA
Заявлено, что в России появятся седан SAIPA Shahin, базирующийся на платформе хэтчбека Toyota Yaris поколения 2005 года, созданный на базе седана кроссовер SAIPA Aria и еще один кроссовер, SAIPA Atlas.
Технические характеристики автомобилей, доступное оснащение и стоимость будут названы ближе к старту продаж. Ожидается, что модели SAIPA будут стоить от 1 млн до 1,7 млн руб.
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