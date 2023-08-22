Путин выступил по видеосвязи на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин выступил по видеосвязи перед участниками делового форума БРИКС. В своем обращении он сказал, что Россия готова вернуться к зерновой сделке в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.

«С учетом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной»,— заявил господин Путин.

«Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай»,— сказал также президент РФ.

Участниками черноморской зерновой инициативы были Россия, Украина, ООН и Турция. Ее заключили в Стамбуле в июле 2022 года. 17 июля Россия отказалась продлевать зерновую сделку. Во второй части договоренности речь шла о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

В августе западные СМИ сообщили, что Турция предложила трехстороннее соглашение с Россией и Катаром по вывозу сельхозпродукции из РФ в бедные страны. Предполагается, что Турция выступит как организатор поставок российского зерна в Африку, а Катар — как их спонсор. Анкара также предложила осуществлять реализацию нового соглашения под эгидой ООН.

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Мария Федотова