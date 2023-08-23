В Химках в результате атаки БПЛА обрушился угол второго этажа частного дома

Частный дом поврежден в результате атаки беспилотника в Химках, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. По его словам, осколочные повреждения получило несколько домов, магазин и ангар со стройматериалами.

Господин Волошин прибыл на место происшествия и заявил, что держит ситуацию на контроле. Он пообещал, что администрация Химок поможет восстановить пострадавшие дома.

«В результате атаки обрушен угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево... Сотрудники администрации в ближайшее время завершат обход домов частного сектора, вблизи которых упал БПЛА»,— написал Дмитрий Волошин в Telegram.

Минобороны сообщало, что ночью системы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в здание в «Москва-Сити» в столице, в результате в башне выбило стекла на трех этажах. Никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер