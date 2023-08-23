В башне в «Москва-Сити» выбиты стекла на трех этажах после падения БПЛА

После падения беспилотника, который, как утверждает Минобороны был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, в башне в «Москва-Сити» выбиты стекла на трех этажах. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что речь идет о небоскребе «Нева-Тауэр». Однако позднее представители «Нева-Тауэр» заявили «Ъ», что их башня не пострадала. По их информации, окна выбиты в «Москоу-Тауэр» (до апреля 2022 года проект носил название «Гранд-Тауэр»).

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«В башне "Нева-Тауэр" в "Москва-Сити" после падения сбитого БПЛА нарушено остекление на уровне 11-го, 12-го, 13-го этажей на площади около 100 кв. м»,— приводит агентство слова собеседника в экстренных службах.

Около 3:30 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили один дрон, который врезался в строящееся здание в «Москва-Сити». Однако в какое, господин Собянин не уточнил. Согласно заявлению Минобороны, в ночь на 23 августа беспилотник врезался в здание в «Москва-Сити», после того как был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Также, по данным ведомства, еще два украинских беспилотника были сбиты над территорией Можайского и Химкинского районов.

Комплекс «Нева-Тауэр» состоит из двух башен. Первая 79-этажная башня была введена в эксплуатацию в 2019 году. Вторая башня состоит из 68 этажей. Ее ввели в эксплуатацию в 2020 году. В обоих зданиях расположены офисные помещения и апартаменты.

Строительство «Гранд-Тауэр» началось в 2013 году. В апреле 2022 года проект переименовали в «Москоу-Тауэр». Согласно проекту застройки, здание будет состоять из 62 этажей. В башне разместят офисные помещения, объекты обслуживания и жилые апартаменты.