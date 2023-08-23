Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 августа

9:08. Председатель совета Курского регионального отделения Российского военного исторического общества Владимир Коровин заявил, что на 2024 год планируется создать постоянно действующую экспозицию, посвященную специальной военной операции на базе областного краеведческого музея, а также открыть лекторий-музей РВИО на базе выставочного центра Курска.

8:02. Обклеивать школьные окна бронепленкой в Белгородской области будут администрации школ. Об этом во время вечернего прямого эфира вновь рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он пояснил, что пока власти ищут фирму для раскройки материала. Организация поклейки – задача администраций школ. И только по желанию к этому процессу смогут присоединиться родители учащихся.

7:59. Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области. На территорию санатория с БПЛА были сброшены две гранаты. В результате выбиты четыре окна и посечен фасад здания, сообщил оперштаб региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 августа