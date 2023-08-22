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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 августа

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

0:02. Тамбовские студенты создали систему постановки пространственных барьеров для защиты объектов от малых БПЛА, которая должна стоить в три раза дешевле аналогов. Разработку представили на акселераторе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».

Речь идет о подавлении малых винтокрылых БПЛА. Барьер представляет собой электромагнитное поле, которое ставит помеху для беспилотника. В зависимости от типа и класса летательного аппарата возможна постановка как широкополосной помехи во всем диапазоне, так и узкополосной помехи для канала управления или канала навигации.

Глеб Самойлов на главной сцене фестиваля

Фото: Андрей Архипов

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 августа

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