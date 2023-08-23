Трое мирных жителей погибли при повторной атаке дронов белгородского санатория

В результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского горокруга Белгородской области погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

По его словам, двое мужчин погибли на месте, за жизнь третьего «до последнего боролись врачи, но полученные травмы оказались несовместимы с ней». ВСУ сбросили на санаторий взрывное устройство с беспилотника. В этот момент люди находились на улице.

Как уточнил глава региона после посещения санатория, двое из погибших – беженцы из приграничных населенных пунктов, один – работник учреждения. Сегодня всех граждан, размещенных в этом санатории, власти намерены перевезти «в более безопасные места».

Ранним утром по санаторию ударили двумя гранатами с БПЛА — в здании тогда посекло фасад и выбило четыре окна.

Алина Морозова

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