При проведении патриотического фестиваля в Воронеже ограничат парковку, движение

У Советской площади в Воронеже 25-26 августа ограничат парковку и движение, сообщил оператор платных парковок в облцентре ООО «Городские парковки», не называя причину ограничений. Они могут быть связаны с проведением на площади музыкального фестиваля «Русское лето. Za Россию» 26 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Парковку запретят с 18:00 25 августа до 23:00 26 августа на участках четырех улиц:

Театральной (от Карла Маркса до Пятницкого);

25 Октября (от проспекта Революции до Художника Бучкури);

Художника Бучкури (от 25 Октября до Орджоникидзе);

Орджоникидзе (от 25 Октября до дома №19Б на улице Орджоникидзе).

С 7:00 до 23:00 26 августа будет закрыт проезд на участках следующих улиц:

Театральной (от Карла Маркса до улицы Пятницкого);

25 Октября (от проспекта Революции до Художника Бучкури);

Художника Бучкури (от 25 Октября до 20-летия ВЛКСМ);

Орджоникидзе (от 25 Октября до дома №19Б на улице Орджоникидзе).

Фестиваль «Русское лето» создавался как праздник традиционной культуры, однако в этом году приобрел патриотическую направленность. Его инициатором выступает писатель и один из лидеров объединенной партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин. На сцене мероприятия в этом году можно будет увидеть таких исполнителей, как Родион Газманов, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», победительница шоу «Голос» из Воронежа Виктория Соломахина и местная рок-группа «НеБо».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте