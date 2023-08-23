При проведении патриотического фестиваля в Воронеже ограничат парковку, движение

У Советской площади в Воронеже 25-26 августа ограничат парковку и движение, сообщил оператор платных парковок в облцентре ООО «Городские парковки», не называя причину ограничений. Они могут быть связаны с проведением на площади музыкального фестиваля «Русское лето. Za Россию» 26 августа.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Парковку запретят с 18:00 25 августа до 23:00 26 августа на участках четырех улиц:
- Театральной (от Карла Маркса до Пятницкого);
- 25 Октября (от проспекта Революции до Художника Бучкури);
- Художника Бучкури (от 25 Октября до Орджоникидзе);
- Орджоникидзе (от 25 Октября до дома №19Б на улице Орджоникидзе).
С 7:00 до 23:00 26 августа будет закрыт проезд на участках следующих улиц:
- Театральной (от Карла Маркса до улицы Пятницкого);
- 25 Октября (от проспекта Революции до Художника Бучкури);
- Художника Бучкури (от 25 Октября до 20-летия ВЛКСМ);
- Орджоникидзе (от 25 Октября до дома №19Б на улице Орджоникидзе).
Фестиваль «Русское лето» создавался как праздник традиционной культуры, однако в этом году приобрел патриотическую направленность. Его инициатором выступает писатель и один из лидеров объединенной партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин. На сцене мероприятия в этом году можно будет увидеть таких исполнителей, как Родион Газманов, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», победительница шоу «Голос» из Воронежа Виктория Соломахина и местная рок-группа «НеБо».