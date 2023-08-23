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Коммерсантъ FM
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обновлено 04:16

ТАСС: московские аэропорты временно не принимали и не отправляли самолеты

Аэропорты Москвы временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. К 04:10 мск Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили работу в штатном режиме, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Как следует из данных сервиса «Яндекс Расписание» к 03:55, во Внуково задержаны 13 рейсов, пять отменено, в Шереметьево — пять рейсов задержаны, в Домодедово — семь задержаны, три отменено. Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

Ранее сегодня, 23 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили один беспилотник в Можайском районе в Московской области, еще один врезался в здание в «Москва-Сити». Минобороны в свою очередь сообщило о двух сбитых в Подмосковье беспилотниках. По предварительным данным, пострадавших нет.

Олеся Павленко

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