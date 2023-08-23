В Московской области сбили БПЛА, еще один врезался в здание в «Москва-Сити»

Система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в Можайском и Химкинском районе Московской области. Еще один врезался в строящееся здание в «Москва-Сити». Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Позже господин Собянин сообщил, что в двух пятиэтажках рядом с «Москвой-Сити» выбило несколько окон. «Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара»,— написал он.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, строящиеся здание в «Москва-Сити» получило незначительные повреждения, в нем выбиты окна.

Как пишут Telegram-каналы Mash и Shot, обломки БПЛА упали в микрорайоне Старбеево в Химках в Подмосковье. По информации проектов, в одном из жилых домов выбило окна.

На фоне сообщений о беспилотниках, московские аэропорты прекратили принимать и отправлять самолеты, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По данным сервиса «Яндекс Расписания», отменены восемь рейсов, еще 25 задержаны.

Олеся Павленко