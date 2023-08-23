Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 04:41

В Московской области сбили БПЛА, еще один врезался в здание в «Москва-Сити»

Система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в Можайском и Химкинском районе Московской области. Еще один врезался в строящееся здание в «Москва-Сити». Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Позже господин Собянин сообщил, что в двух пятиэтажках рядом с «Москвой-Сити» выбило несколько окон. «Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара»,— написал он.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, строящиеся здание в «Москва-Сити» получило незначительные повреждения, в нем выбиты окна.

Как пишут Telegram-каналы Mash и Shot, обломки БПЛА упали в микрорайоне Старбеево в Химках в Подмосковье. По информации проектов, в одном из жилых домов выбило окна.

На фоне сообщений о беспилотниках, московские аэропорты прекратили принимать и отправлять самолеты, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По данным сервиса «Яндекс Расписания», отменены восемь рейсов, еще 25 задержаны.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...