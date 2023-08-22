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Коммерсантъ FM
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Голикова сообщила о снижении рождаемости в России на 2,3% в первом полугодии

Уровень рождаемости за шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2,3%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она объяснила это демографическими спадами, которые были в 1990-е годы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Здесь скромные показатели, действительно внутри первого полугодия 2023 года были месяцы, где было улучшение ситуации по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, но в целом снижение рождаемости у нас 2,3% первое полугодие 2023 к первому полугодию 2022 года»,— заявила госпожа Голикова на заседании Совета по национальным проектам с участием президента Владимира Путина (цитата по ТАСС).

Согласно данным Росстата, за январь—июнь нынешнего года родилось 616,2 тыс. человек, что на 3% меньше аналогичного периода 2022 года, когда родилось 635,2 тыс. человек. За полгода естественная убыль населения в России сократилась на 29%. В 2022 году в России родилось 1 304 087 человек, что на 6,7% меньше, чем 2021 году.

Мария Федотова

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