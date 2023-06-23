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Коммерсантъ FM
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Росстат: рождаемость в России в 2022 году упала на 6,7%

В 2022 году в России родились 1 304 087 человек, что на 6,7% меньше, чем 2021-м. Тогда родились 1 398 253 человек, следует из статистики Росстата «Общие итоги естественного движения населения в РФ».

Умерли в прошлом году в стране 1 898 644 человек, что на 22,2% меньше по сравнению с 2021-м (2 441 594), проанализировал данные ведомства ТАСС.

Эта статистика за 2022 год отличается от предварительных данных Росстата от 10 февраля 2023-го. Тогда, по данным ведомства, в 2022 году родились 1 306 162 человека, умерли — 1 905 778 человек.

Мария Федотова

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