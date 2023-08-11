Естественная убыль населения в России за полгода сократилась почти на 30%

Естественная убыль населения в России по итогам первого полугодия 2023 года составила 272,5 тыс. человек против 383,8 тыс. человек за аналогичный период 2022 года. Показатель снизился на 29%, следует из данных Росстата.

За январь—июнь в России родилось 616,2 тыс. детей, что на 3% меньше аналогичного периода 2022 года, когда родились 635,2 тыс. детей. Число умерших составило 888,7 тыс. человек против 1,019 млн — показатель снизился на 12,8%.

По итогам 2022 года естественная убыль населения упала на 42,5% по сравнению с 2021-м — 599 тыс. человек против 1,042 млн. К началу 2023 года население России уменьшилось до 146,4 млн человек со 147 млн в начале 2022-го.

Олеся Павленко