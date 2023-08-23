Решили на тройку

Конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на пост мэра Томска. В число «финалистов», которые будут представлены городской думе, вошли вице-мэр Омска Дмитрий Махиня, директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф и директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский. Ранее кандидатуру господина Махини публично поддержал губернатор Владимир Мазур. Но решение комиссии, половину которой назначил глава региона, не совпало с мнением представителей ряда оппозиционных партий в этой комиссии. Последние хотели бы, чтобы муниципальному парламенту было предложено большее число кандидатов. Это делает непростой задачу для господина Махини собрать в свою поддержку необходимые две трети голосов депутатов гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Конкурсная комиссия, заседание которой прошло 22 августа в гордуме, заслушала всех восьмерых кандидатов на пост мэра Томска. Согласно ее решению, на ближайшей сессии муниципального парламента депутатам предстоит выбрать мэра из трех кандидатов. В их числе вице-мэр Омска Дмитрий Махиня, директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф и директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, 26 июля господина Махиню поддержал губернатор Владимир Мазур. «Проблемы нужно решать в режиме 24/7, наводить порядок в городском хозяйстве, помогать бизнесу, слышать мнения людей. Я нашел человека, который к этому готов»,— заявил тогда глава региона.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в мэры Томска состоит из 14 человек. Семь из них были назначены губернатором, еще семь представляют фракции гордумы «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», а также депутатскую группу «Чистый воздух». Председателем комиссии является первый вице-губернатор Андрей Дунаев.

По данным „Ъ-Сибирь“, такое решение конкурсная комиссия приняла благодаря в первую очередь консолидированному голосованию представителей губернатора. Член комиссии от «Единой России» Илья Леонтьев сообщил, что его оценка кандидатов в целом совпала с итоговым решением, хотя он голосовал не за трех, а четырех претендентов. «Проблемы города все кандидаты отмечают примерно одинаково. В топе благоустройство, дороги, раскопки, ЖКХ и т. д. В этом все кандидаты были схожи, и у всех есть чувство небезразличия. А вот если мы говорим по инструментам, по тому, как человек планирует достигать тех или иных заявленных показателей, то нам показалось, что представленные (решением конкурсной комиссии.— „Ъ“) кандидаты наиболее полно удовлетворяют этому критерию»,— оценил работу комиссии господин Леонтьев, отвечая на вопрос „Ъ-Сибирь“.

Мнение же большинства членов комиссии из числа депутатов не совпало с итоговым решением. Игорь Лютаев, представляющий группу «Чистый воздух», отметил, что комиссия не утвердила двух сильных кандидатов — депутата гордумы из фракции «Справедливая Россия» Ингу Первушину и Евгения Макаренко, поработавшего в мэрии Томска, администрации Томской области, правительстве Республики Ингушетия и Минвостокразвития РФ. «Вместо этого провели, на мой взгляд, статистов: Вульфа и Ольховского»,— добавил он.

«Я предложил нормальный вариант. Давайте примем коллективное списочное решение — всех их (восемь человек.— „Ъ“) рекомендовать для внесения в бюллетень для тайного голосования на думу. Но отклонять кого-то по непонятным причинам просто путем голосования (в конкурсной комиссии.— „Ъ“) я считаю недостойным для взаимоотношения с кандидатами на должность мэра»,— сказал „Ъ-Сибирь“ член комиссии от «Яблока» Василий Еремин.

Его коллега, вице-спикер гордумы от КПРФ Андрей Петров также сообщил, что на заседании комиссии голосовал за всех кандидатов. По его словам, они «оказались более подготовленные и развитые в своих направлениях», чем кандидаты первого конкурса, который был признан несостоявшимся в апреле этого года. «Все достойны были представлять свои программы в думе. На мой взгляд, конкурсная комиссия — излишний фильтр»,— сказал „Ъ-Сибирь“ представитель ЛДПР в комиссии Юрий Ворошилин. Он добавил, что считает «некоторой несправедливостью» отсутствие в «шорт-листе» женщины-кандидата. Сам господин Ворошилин в голосовании не участвовал, поскольку покинул заседание до его завершения «по личным причинам». «Часть кандидатов, которые были поддержаны мной, к сожалению, не набрали нужного количества голосов. Оценивать решения членов комиссии не в моей компетенции — это субъективная позиция каждого из них»,— прокомментировала „Ъ-Сибирь“ итоги заседания представитель «Новых людей» Ксения Старикова.

Сессия гордумы, которая рассмотрит предложенные кандидатуры, состоится 5 сентября. Кандидатам предстоит собрать в свою поддержку не менее 25 голосов — две трети от списочного состава депутатов. «Если кто-то не наберет 25 голосов, то через месяц будет следующий тур. В него выйдут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов»,— рассказал о процедуре в своем Telegram-канале спикер гордумы Чингис Акатаев.

Депутаты, недовольные практикой работы конкурсной комиссии, обсуждают возможные варианты голосования на сессии. «Мы на сегодняшний день пока свою позицию не выработали. Но можно проголосовать не за Махиню, а какого-то другого человека»,— предположил, например, Василий Еремин. Первый вице-губернатор Андрей Дунаев, в свою очередь, призвал депутатов «сделать выбор между личными амбициями и интересами томичей».

Валерий Лавский