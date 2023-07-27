Томский губернатор поддержал кандидатуру вице-мэра Омска на пост главы Томска

Губернатор Томской области Владимир Мазур представил вице-мэра Омска Дмитрия Махиню в качестве кандидата на пост главы Томска. Видео встречи с заместителем мэра Омска господин Мазур выложил в своем Telegram-канале.

«Уверен, Томску сегодня нужен именно такой мэр – независимый, волевой, способный не просто сохранить наши завоевания, но и придать новый импульс развитию Томска. Уверен, что нам вместе по силам с этой задачей справиться»,- оценил кандидата руководитель региона.

Господин Махиня работает заместителем мэра Омска с января 2019 года. До этого он занимал должность руководителя департамента организации деятельности министерства имущественных отношений Омской области.

В Томске мэр выбирается по итогам конкурса. Он состоится 22 августа. Кандидаты, отобранные конкурсной комиссией, будут представлены городской думе, где для победы им необходимо получить, как минимум, две трети голосов.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», первый конкурс на пост мэра был признан несостоявшимся. На сессии гордумы 11 апреля 2023 года сняли свои кандидатуры оба претендента, отобранные конкурсной комиссией, – депутат законодательной думы Томской области Максим Лучшев и и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

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Валерий Лавский