Восемь человек примут участие в конкурсе на пост мэра Томска

В Томске вечером 10 августа в городской думе завершился прием заявлений от желающих участвовать в конкурсе на пост мэра. Всего набралось восемь кандидатов.

По данным пресс-службы муниципального парламента, в их числе директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф, гендиректор ООО «Финансовая защита» Ольга Киргинцева, заместитель гендиректора ООО «ТомПромТранс» Евгений Макаренко, вице-мэр Омска Дмитрий Махиня, индивидуальный предприниматель Марсель Миннахмедов, директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский, директор ООО «Уют тепло комфорт», депутат гордумы Томска Инга Первушина и начальник отдела дилерских продаж ООО «Компания металл профиль Восток» Василий Попов.

Напомним, Дмитрия Махиню публично поддержал томский губернатор Владимир Мазур. Депутат гордумы от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Инга Первушина уже принимала участие в первом конкурсе на пост мэра весной этого года. Тогда конкурсная комиссия отказалась включать ее в число «финалистов», из которых гордума должна была выбрать главу Томска. Евгений Макаренко известен тем, что в 2018 году принимал участие в прямых выборах мэра в качестве самовыдвиженца, и с результатом 6% занял пятое место. В дальнейшем господин Макаренко работал в правительстве Республики Ингушетия.

Конкурс, по итогам которого не менее двух кандидатов будут представлены городской думе, назначен на 22 августа. Сессия муниципального парламента состоится 5 сентября. В настоящее время городом в статусе и. о. мэра руководит Михаил Ратнер. От участия в предстоящем конкурсе он отказался.

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Валерий Лавский