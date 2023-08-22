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Коммерсантъ FM
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Reuters: демпфер для бензина по итогам августа может вырасти на 46%

Бензиновый демпфер в России за август может оказаться наибольшим с марта 2022 года, следует из расчетов агентства Reuters. Демпфер для этого вида топлива может вырасти на 46% относительно июльского значения, до 39,690 тыс. руб. за 1 т. Демпфер для дизтоплива может увеличиться на 55%, до 33,420 тыс. руб. за 1 т.

Расчет произведен по средним значениям соответствующих мировых котировок и курса рубля за период с 1 по 21 августа с экстраполированием последних значений до конца месяца.

На внутренний рынок в августе ожидается поставка автобензина и дизтоплива в объеме 3,3 млн т и 4,5 млн т, сообщает Reuters. Исходя из этого, общая сумма налоговой компенсации нефтяникам в августе может вырасти по сравнению с июлем на 95 млрд руб. (+52%) и превысить 280 млрд руб. В этом случае бюджетные дотации окажутся вторыми по объему в истории. Рекорд держат выплаты по мартовскому демпферу 2022 года, составившие 450 млрд руб., напоминает агентство.

С 1 сентября до конца 2026 года выплаты поставщикам топлива сократятся на 50%. Помимо этого принятые нормы устанавливают индикативную цену бензина на внутреннем рынке для расчета демпфера на 2026 год на уровне 67,3 тыс. руб. за 1 т (в 2025-м — 60,45 тыс. за 1 т). Для дизеля эти показатели составят 58,95 тыс. руб. за тонну и 57,2 тыс. за тонну соответственно.

Демпфер начал действовать в 2019 году. Он защищает внутренний рынок топлива от повышения цен на нефтепродукты на мировых рынках. В 2022 году выплаты по демпферу превысили 2 трлн руб.

В апреле источник «Ъ» сообщал, что выплаты по демпферу планируется сократить на 200 млрд руб. до конца 2023 года. На фоне сообщений СМИ о планах Минфина сократить демпферные выплаты нефтяникам биржевые цены на бензин в России достигли максимального уровня с начала конфликта на Украине.

Тогда Reuters рассчитало, что за апрельские поставки топлива на внутренний рынок нефтяники могут получить 115 млрд руб. компенсаций против 120 млрд руб. в марте.

Подробнее — в публикации приложения «Нефть и газ» «Демпфер таял на глазах».

Мария Федотова

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