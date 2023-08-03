Демпфер таял на глазах

С сентября российские власти решили вдвое снизить субсидии по демпферу в адрес национальных нефтеперерабатывающих заводов. Это самая радикальная корректировка данного механизма за четыре года его существования. Все эти годы демпфер выполнял свои функции, защищая внутренний рынок топлива от повышения цен на нефтепродукты на мировых рынках, даже несмотря на то что сам в зависимости от курса рубля и цен на нефть неоднократно нуждался в корректировках. Но грядущее сокращение субсидий с сентября может значительно снизить эффективность этого инструмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Правительство в 2023 году решило в очередной раз снизить субсидии для нефтепереработки, но на этот раз радикально. С 1 сентября до конца 2026-го выплаты поставщикам топлива сократятся на 50%. Соответствующие изменения в закон 31 июля подписал президент РФ Владимир Путин. Помимо этого принятые нормы устанавливают индикативную цену бензина на внутреннем рынке для расчета демпфера на 2026 год на уровне 67,3 тыс. руб. за тонну (в 2025-м — 60,45 тыс. за тонну). Для дизеля эти показатели составят 58,95 тыс. руб. за тонну и 57,2 тыс. за тонну соответственно.

Основной целью этих изменений является наполнение бюджета. Еще в апреле Минфин оценивал, что сокращение демпфера приведет к сохранению для государства примерно 30 млрд руб., но реальные цифры могут быть и больше. Так, по данным Reuters, демпфер по итогам июля для нефтяников составит 25,5 тыс. и 20,1 тыс. руб. за тонну. При потреблении 3,2 млн тонн и 4,7 млн тонн этих видов топлива соответственно суммарные выплаты за июль могут составить около 180 млрд руб. Вероятно, общие выплаты в сентябре были бы ниже из-за сокращения потребления и возобновления плановых ремонтов на НПЗ. Снижение вдвое субсидий для НПЗ должно привести к существенному снижению рентабельности нефтепереработки.

Вынужденная мера

Демпфер начал действовать в 2019 году. Идея этого механизма обсуждалась между Минэнерго и Минфином во время топливного кризиса 2018-го, который привел к увеличению цен на заправках на 10%, тогда как инфляция была вдвое меньше. Власти неоднократно подчеркивали, что стоимость бензина для потребителей — социально значимая тема, взлетевшие оптовые цены на бензин из-за роста зарубежных котировок потребовали экстренных мер со стороны правительства. Занимавший тогда пост вице-премьера по ТЭКу Дмитрий Козак, обеспокоенный сложившейся ситуацией, регулярно проводил совещания, посвященные ценовому ралли. В результате вышедшие из-под контроля оптовые цены на бензин, а вслед за ними и стоимость топлива на заправках потребовали применения нерыночных механизмов. Так что власти заставили нефтяников временно заморозить цены. Такой подход в том числе предусматривал заключение топливных соглашений, пока не будет найдено действенное решение для стабилизации цен на топливо.

Именно им в итоге стал демпфер. До апреля текущего года он рассчитывался исходя из разницы между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой, установленной законом. Если стоимость бензина и дизеля за рубежом становилась выгоднее поставок на внутренний рынок, нефтяные компании получали компенсацию от государства для обеспечения внутреннего рынка, если разница была отрицательная, то нефтяники возвращали в бюджет часть своей прибыли.

Плюсы и минусы

Механизм был создан для того, чтобы отвязать внутренние оптовые цены на ключевые нефтепродукты от колебаний экспортных цен, добавляет руководитель направления аналитики ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Борис Синицын. И он оказался вполне действенным. Например, когда внешние цены на бензин с мая 2019-го по апрель 2020-го упали на 60%, внутренние снизились лишь на 17%. С другой стороны, говорит господин Синицын, НПЗ выплачивали в бюджет около 35% экспортной цены. То есть, по сути, внутренние цены хоть и были отвязаны от внешних, но с учетом выплаты в бюджет НПЗ фактически продавали внутри страны топливо по экспортной стоимости.

При этом демпферный механизм имел и очевидные изъяны, из-за которых правительству неоднократно приходилось прибегать к изменению его параметров. Так, для его вычисления используется не реальная цена на бензин и дизтопливо, а фиксированная цена внутреннего рынка, которая неоднократно корректировалась и систематически вызывала недовольство отраслевых игроков. В 2021 году нефтекомпании жаловались на индексацию демпфера на 5% при меньшем увеличении цен на АЗС в условиях плохого положения нефтепереработки после пандемии. С 2023-го индексация условных цен в демпфере составляет 3%.

Ключевыми недостатками этого механизма являются ограниченность применения в зависимости от рыночных условий (диапазон мировых цен и курсов рубля), дороговизна для обеих сторон и необходимость постоянной донастройки, считает эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов. При этом, говорит он, если не выделять на демпферные субсидии значительные средства, его эффективность снижается. В то же время снижение бюджетного субсидирования стимулирует нефтяников к увеличению экспорта нефтепродуктов в ущерб внутреннему рынку, добавляет аналитик.

Нерадужные перспективы

Эксперты по-разному оценивают последствия сокращения демпфера с сентября вдвое. По оценкам Михаила Турукалова, в августе субсидия для бензина может составить 30–32 тыс. руб. за тонну, для дизтоплива — 24–26 тыс. руб. за тонну, и даже после резкого снижения демпферов с сентября выплаты в адрес отрасли останутся высокими. В то же время экономика НПЗ на внутреннем рынке ухудшится из-за снижения выплат по демпферу, что будет способствовать увеличению экспортных отгрузок бензина и дизтоплива, предупреждает он. По мнению эксперта, продавцы постараются удержать цену бензина АИ-92 выше 60 тыс. руб. за тонну, но ниже лимита выплаты демпферов (62,59 тыс. руб. за тонну по индексу европейской части России), чтобы минимизировать потерянную выгоду и исключить риск неполучения демпферов.

Важное следствие уменьшения демпфера в два раза, на которое сейчас не обращается внимание,— это уменьшение потенциальных выплат компаний в пользу бюджета, если вдруг внешние цены на бензин/дизель упадут ниже оптовых, подчеркивает Борис Синицын. Если это произойдет, то компании смогут продавать внутри РФ по высоким ценам, но при этом платить в бюджет лишь 33–34% разницы, а не 65–69%, как сейчас. Это может произойти не только из-за падения цен на нефтепродукты в Черном море или, например, в Европе, но также из-за укрепления рубля, добавляет аналитик.

Последствия сокращения выплат по демпферу с сентября иначе оценивают регуляторы. «Эти параметры допустимы. Но нам всегда нужно думать о будущем, об инвестиционных планах, о модернизации нефтепереработки»,— заявил ТАСС в конце июля глава Минэнерго Николай Шульгинов. При этом ранее он заявлял, что сокращение топливной субсидии несет риски недофинансирования отрасли, возможность роста оптовых цен и давления на розничные цены. «Но наша задача — создавать все условия, чтобы все же цены в рознице не превышали инфляцию»,— отмечал министр.

По расчетам экспертов, срезание демпфера скажется негативно, но некритично на финансовых показателях нефтекомпаний. Инвестбанк «Синара» прогнозирует, что EBITDA нефтяного сектора снизится на 5%. В частности, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ понесут умеренные потери в 3–4% EBITDA за год, в то время как «Татнефть» и «Газпром нефть», которые в большей степени зависят от внутреннего рынка, могут лишиться 9–12% EBITDA. А вот «Сургутнефтегаз», мало полагающийся на выплаты по демпферу, может даже оказаться в плюсе, говорится в обзоре инвестбанка. При этом там указывают, что изменения могут коснуться и формулы НДПИ для нефти с учетом наличия там демпферной компоненты.

В то же время участники рынка уверены, что принятые в конце июля нормы в отношении демпфера, скорее всего, будут неокончательными, так как в текущей ситуации строить прогноз с горизонтом до 2026 года практически невозможно. Так что, исходя из рыночных изменений, будут корректироваться и параметры топливного сектора, полагают собеседники «Ъ».

Всеволод Петухов