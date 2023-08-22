Yandex N.V. планирует перезапуск под новым брендом в начале 2024 года

Нидерландская Yandex N.V., холдинговая компания «Яндекса», начала публиковать в LinkedIn вакансии, из описания которых следует, что международный бизнес структуры планируется перезапустить под новым названием. Ориентировочный срок — начало 2024 года.

«В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке»,— говорится в описании вакансии специалиста по документообороту. Project LEFT — это рабочее название самого проекта корпоративной реструктуризации, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с его условиями.

Вопрос реструктуризации «Яндекса» — разделение бизнеса на международный и российский — планируется вынести на рассмотрение акционеров в течение 2023 года. По итогам реструктуризации российский бизнес передадут в «управление менеджмента», а Yandex N.V. выйдет из числа владельцев бизнеса в РФ.

«Яндекс» представил планы по изменению структуры управления компании в ноябре 2022 года. По данным агентства Bloomberg, интерес к покупке 51% «Яндекса» проявили основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и владелец «Интерроса» Владимир Потанин. Также заинтересован в покупке доли компании ВТБ.

Выручка «Яндекса» год к году за второй квартал 2023 года выросла на 55%, до 182,5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 4%, до 24,7 млрд руб., а чистая прибыль — на 27%, до 9,6 млрд руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «“Яндекс”» помножил “Плюс” на плюс».

Мария Федотова