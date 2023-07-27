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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» помножил «Плюс» на плюс

Компания отчиталась о положительной рентабельности подписки

Консолидированная выручка «Яндекса» за второй квартал выросла в полтора раза, а медиасервисы впервые показали положительную рентабельность, следует из финансовых результатов компании. Аналитики отметили рост операционных издержек на электронную коммерцию и развитие подписки «Плюс», объясняя ситуацию планами компании закрепиться в этих сегментах. При этом общие EBITDA и чистая прибыль «Яндекса» упали, что сама компания и аналитики объясняют в первую очередь высокой базой прошлого года и увеличением расходов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с финансовыми результатами «Яндекса» за второй квартал 2023 года. Выручка компании год к году выросла на 55%, до 182,5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 4%, до 24,7 млрд руб., а чистая прибыль — на 27%, до 9,6 млрд руб.

В «Яндексе» называют снижение показателей ожидаемым из-за высокой базы апреля—июня прошлого года: «Второй квартал 2022 года был аномальным для всего рынка». Так, год назад у холдинга была «сильная EBITDA из-за очень низкой базы расходов». Это было достигнуто за счет заморозки найма, сокращения части маркетинговых бюджетов, а также строгого контроля над расходами, уточнили в компании.

Текущее снижение финансовых результатов вызвано значительным ростом операционных издержек, причем как в абсолютном выражении, так и по отношению к выручке и активам, считает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

Она отметила, что основные затраты пришлись на развитие подписочного сервиса «Плюс» и сегмента электронной торговли: «“Плюс” в особенности потребовал дополнительных усилий, что и отразилось на консолидированной прибыли группы». Группа «Плюс и развлекательные сервисы» впервые показала положительный результат по скорректированной EBITDA — 1,8 млрд руб., а выручка сегмента выросла на 152%, до 15,5 млрд руб.

Выручка в электронной торговле, мобильности и доставке увеличилась на 67%, до 94,9 млрд руб. Товарооборот электронной торговли («Яндекс Лавка» в России, «Яндекс Маркет», доставка продуктов из магазинов в «Яндекс Еде» и «Маркет Деливери») вырос на 89%, до 110,5 млрд руб., а сервисов мобильности (заказа такси, каршеринга и аренды самокатов) — на 42%, до 110,4 млрд руб., следует из отчета компании.

При этом в англоязычном письме акционерам «Яндекс» отметил, что «проблемы с GPS» отразились на работе сервисов заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Компания формально не упоминает первопричину сбоев, начавшихся в мае в центре Москвы после атаки беспилотников на Кремль.

Из-за сбоев, а также из-за недостатка автомобилей и водителей в расчете конечной цены поездки чаще срабатывал повышающий коэффициент, и «Яндексу» пришлось увеличить финансовые стимулы водителям, отмечается в письме.

Снижение скорректированного показателя EBITDA объясняется тем, что год назад из-за резкого сокращения издержек он был существенно выше нормального, подтверждает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Он назвал правильным решение компании существенно вложиться в электронную коммерцию: «По-видимому, “Яндекс” счел, что достижение этих рубежей по выручке на данном этапе важнее, чем сохранение EBITDA и прибыли на прежних высоких уровнях».

Для России создадут отдельный сервис разметки данных «Яндекс Задания»

«Яндекс» не предоставил в отчете существенных обновлений, касающихся планируемого разделения российских и зарубежных активов. Компания лишь подтвердила, что намерена представить план реструктуризации до конца года, а сейчас совет директоров «Яндекса» «продолжает работать с рядом потенциальных инвесторов». Госпожа Авакимян отмечает, что в ходе разделения подразделений теряется синергия между ними, и это отражается на операционных затратах: «Каждой самостоятельной бизнес-единице необходима собственная инфраструктура и сформированная команда».

Юлия Юрасова, Юрий Литвиненко

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