Путин призвал ЦБ усилить контроль над оттоком капитала

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал правительство и ЦБ активнее использовать имеющиеся инструменты из-за волатильности на финансовых рынках. Глава государства призвал донастороить их с учетом ситуации, контролировать отток капитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность, всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан»,— сказал президент.

Помимо контроля оттока капитала Владимир Путин указал на необходимость «ограничить непродуктивный спекулятивный спрос в экономике» и «мониторить поведение основных участников финансового рынка». «Задача сдержать рост цен выходит на первый план»,— заявил глава государства.

По данным Минэкономики, годовая инфляция в РФ к 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,33%. Целевой уровень ЦБ — 4% к 2024 году. 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п.п., до 12% «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

Подробнее о мерах Центробанка — в материале «Ъ» «На долларе отпечатались спекуляции».

Лусине Баласян