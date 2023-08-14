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Коммерсантъ FM
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Инфляцию заправляют майонезом

Производители соуса готовятся повысить цены

Как стало известно “Ъ”, крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5–12% из-за роста стоимости основных ингредиентов. Потребление продукта стабильно и подорожание в среднем на 10% не несет рисков для спроса, считают аналитики. В Минсельхозе утверждают, что у властей есть инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, которым крупный производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») уведомляет ритейлеров о повышении с 21 августа цен на майонез и часть других соусов на 5–10% из-за роста стоимости основных ингредиентов. Индексация цен на 8–10% также должна затронуть продукцию для ресторанного рынка, включая порционные соусы в упаковке по 10 г.

Получение уведомления от «Эссен Продакшн АГ» подтвердили два собеседника “Ъ” в крупных торговых сетях. По словам одного из них, с заявлением о повышении отпускных цен на 10% также обратилась ГК «Эфко» («Слобода»), а НМЖК («Ряба», Astoria) заявил об индексации на 12%. В «Эссен Продакшн АГ», «Эфко», НМЖК, ГК «Русагро» («Московский провансаль», «Мечта хозяйки») и ГК «Нэфис» (Mr. Ricco) комментарии не предоставили. На пять этих компаний, по данным отчета «Русагро», приходится 75% продаж майонеза в России.

По данным аналитического агентства OleoScope, в структуре себестоимости майонеза около 60% приходится на подсолнечное масло, еще 20–25% — на куриное яйцо и упаковку.

Согласно информации «Совэкона», только за первую неделю августа средние цены на подсолнечное масло выросли на 2,85 тыс. руб., до 79,02 тыс. руб. за тонну с НДС, а экспортные котировки увеличились на $30, до $940 за тонну (FOB). Подсолнечник в среднем подорожал на 1,5 тыс. руб., до 27,85 тыс. руб. за тонну. На 10 августа 2022 года масло в среднем стоило 73,6 тыс. руб. за тонну, подсолнечник — 25,7 тыс. руб. за тонну.

В то же время директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что рост себестоимости майонеза может быть в большей степени связан не с ценами на масло, а с удорожанием упаковки и иных материалов для производства, которые зависят от курсов валют и логистики. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтверждает, что «цены на подсолнечное масло в России остаются стабильными».

Между тем в отчетности «Русагро» говорится, что еще в 2022 году цены производителей на основные категории потребительской масложировой продукции росли из-за ускорения инфляции, сокращения промо и роста цен на растительное масло. Так, отпускные цены на майонез в среднем за 2022 год увеличились на 21%, до 117,7 руб. за 1 кг без НДС. Выпуск майонеза и соусов на его основе за 2022 год сократился на 4%, до 817 тыс. тонн, импорт — на 49%, до 3 тыс. тонн, говорится в отчете. В 2018–2021 годах объем производства майонеза в РФ был в диапазоне 828–860 тыс. тонн.

По данным NielsenIQ, за январь—июнь 2023 года продажи майонеза в натуральном выражении сократились год к году на 2,1%, других столовых соусов — на 2,5%. В деньгах продажи категорий выросли на 0,1% и 10,2% соответственно. Как считает аналитик OleoScope Кирилл Лозовой, на спросе на майонез повышение цен в пределах 10% «вряд ли скажется». Потребление этой продукции остается стабильным, кроме того, в отличие, например, от сливочного масла, у которого есть более доступный аналог маргарин, у майонеза нет подобных альтернатив, подчеркивает он.

Источник “Ъ” на рынке полагает, что «инфляция останется основной проблемой для участников рынка и регуляторов на ближайшие несколько месяцев». По его словам, вероятно повторение ситуации 2014 года, когда цены на продукты росли двузначными темпами. В последнее время стало известно о готовящемся повышении цен на безалкогольные напитки и соки, мясные изделия, чай, кофе и сладости. Как отмечает собеседник “Ъ”, сдержать рост цен могло бы обнуление пошлин на импорт сырья, решение проблем с ростом тарифов на перевозки, в том числе нехватки водителей и т. д.

В Минсельхозе 11 августа “Ъ” не ответили. Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщал, что продовольственная инфляция в России незначительна и для ее сдерживания у правительства есть множество инструментов.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург

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