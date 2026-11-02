В Турции задержаны более 70 человек по подозрению в связях с движением Гюлена

Во время попытки переворота 15 июля 2016 года погибли 253 человека, еще 2,2 тыс. пострадали. После подавления мятежа из госструктур уволили более 100 тыс. человек, сотни участников путча приговорили к пожизненному заключению. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара будет преследовать сторонников FETO, пока к ответственности не привлекут каждого из них.