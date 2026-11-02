В Турции задержаны более 70 человек по подозрению в связях с движением Гюлена
Подразделения жандармерии Турции задержали 72 человека в 32 провинциях страны по подозрению в связях с общественным движением Гюлена (FETO), сообщило МВД республики. Турецкие власти считают организацию террористической и обвиняют ее в попытке переворота в июле 2016 года.
По решению судебных властей 41 задержанный арестован. В отношении остальных разбирательства продолжаются. По версии министерства, задержанные участвовали в деятельности террористической организации и распространяли ее пропаганду в соцсетях, передает ТАСС.
Во время попытки переворота 15 июля 2016 года погибли 253 человека, еще 2,2 тыс. пострадали. После подавления мятежа из госструктур уволили более 100 тыс. человек, сотни участников путча приговорили к пожизненному заключению. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара будет преследовать сторонников FETO, пока к ответственности не привлекут каждого из них.
Движение Фетхуллаха Гюлена возникло в 1970 году. Писатель выступал за развитие образования и демократизацию ислама. Террористическим FETO объявили после попытки переворота.