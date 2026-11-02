Губернатор предложил трех кандидатов на пост мэра Ярославля
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил муниципалитету Ярославля все три кандидатуры на должность мэра города, прошедшие предварительный отбор. На этот пост претендуют Алексей Михайлов, Сергей Соловьев и Андрей Бурьяноватый. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил заместитель председателя муниципалитета, председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин.
Сегодня, 2 ноября, комиссия рассмотрит кандидатуры и рекомендует их муниципалитету. Заседание комиссии назначено на 15:30, в нем стоит один вопрос — «Об избрании мэра Ярославля». Заседание муниципалитета, на котором депутаты изберут мэра, состоится завтра, 3 ноября.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 23 октября комиссия по отбору кандидатов допустила все три выдвинутые кандидатуры к дальнейшему участию в процедуре.
Алексей Михайлов, 36 лет, возглавляет Ярославский муниципальный округ с июня 2025 года. Ранее работал первым заместителем главы Мичуринска Тамбовской области. Его выдвинуло региональное отделение «Единой России» по предложению Михаила Евраева.
Сергей Соловьев, 45 лет, — председатель объединения организаций профсоюзов Ярославской области и заместитель председателя региональной Общественной палаты. Его кандидатуру предложила Общественная палата.
Андрей Бурьяноватый, 65 лет, — депутат Ярославской областной думы, выдвинутый региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. С 1993 по 2019 год, а также в 2022 году он возглавлял избирательную комиссию Ярославля.
Должность мэра освободилась после отставки Артема Молчанова в связи с избранием депутатом Госдумы. С 25 сентября полномочия главы города временно исполняет Николай Степанов.