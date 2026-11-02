Губернатор предложил трех кандидатов на пост мэра Ярославля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил муниципалитету Ярославля все три кандидатуры на должность мэра города, прошедшие предварительный отбор. На этот пост претендуют Алексей Михайлов, Сергей Соловьев и Андрей Бурьяноватый. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил заместитель председателя муниципалитета, председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин.