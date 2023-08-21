Яйценосный момент

Нехватка рабочих, усугубившаяся из-за оттока мигрантов после существенного ослабления курса рубля, негативно сказывается на крупных агропредприятиях. Занимающая первое место по выпуску яиц птицефабрика «Синявинская» уведомила ритейлеров о рисках срывов сроков отгрузок и отмены части заказов из-за дефицита штатов на 25–30%. В Минсельхозе утверждают, что постоянно следят за обеспечением отрасли трудовыми ресурсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Основной производитель пищевого яйца в России птицефабрика «Синявинская» предупредила ритейлеров о рисках изменений графика отгрузок и отмены части согласованных заказов из-за дефицита персонала. Копия письма компании партнерам от 15 августа есть у “Ъ”.

Как отмечается в обращении, из-за массового оттока персонала, в основном мигрантов, производителю не хватает 25–30% работников, что не позволяет сформировать полноценные смены для производства готовой продукции. «Синявинская» просит признать ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за переносы поставок или недопоставки с 1 августа. В компании “Ъ” не ответили. В X5 Group, «Магните», «Ленте» и Metro комментарии не предоставили. Во «Вкусвилле» говорят, что не работают с «Синявинской», а от своих поставщиков подобных писем не получали.

По данным Росптицесоюза, в 2022 году «Синявинская» выпустила более 1,6 млрд пищевых яиц, заняв 5% рынка в натуральном выражении. Ближайшие конкуренты — «Роскар» и «Волжанин», для сравнения, выпустили по 1,3 млрд яиц. Выручка АО «Птицефабрика "Синявинская"» в 2022 году выросла на 10,5%, до 10,24 млрд руб., чистая прибыль составила 912,12 млн руб.

Гендиректор «Роскара» Роман Смирнов подтверждает, что из-за ослабления курса рубля возник дефицит иностранных рабочих.

Но в компании, утверждает он, для решения проблемы индексируются зарплаты, привлекаются сотрудники из других населенных пунктов, им предоставляют жилье и страховку.

5 процентов рынка пищевых яиц занимала в натуральном выражении продукция птицефабрики «Синявинская» по итогам 2022 года.

В Росптицесоюзе, отмечая проблему с персоналом в большинстве отраслей, не прогнозируют снижение объемов производства на птицефабриках из-за нехватки рабочих.

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк отмечает, что в целом в агропроме заметный дефицит в первую очередь механизаторов, раздельщиков, а также наблюдается отток рабочих-мигрантов. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что крупным переработчикам сейчас не хватает 10–25% рабочих, в последнее время обострилась проблема и с техническим персоналом.

Но, по словам эксперта, доля мигрантов в агропроме не больше 10–15%. Нехватку рабочей силы господин Давлеев связывает в основном с внутренней миграцией, а также с сезонным фактором, когда многие работники уходят на свои подсобные хозяйства, а возвращаются на рабочие места лишь к осени. Сезонный дефицит работников в агропроме был и в прежние годы, а в этом году проблема усугубляется оттоком мигрантов из-за ослабления рубля, указывает директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк.

Директор по аналитике и data science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева говорит, что число вакансий в агропроме в июле 2023 года выросло на 18% год к году, а активных резюме — всего на 2%, что указывает на острый дефицит кадров.

Как отмечает эксперт, дефициту способствует растущая популярность неполной занятости, а также демографические проблемы: большое по численности взрослое поколение уходит на пенсию, а молодые работники не могут полностью закрыть вакансии.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что постоянно следят за обеспечением предприятий отрасли трудовыми и материально-техническими ресурсами, а птицеводство показывает устойчивые темпы роста производства мяса и яиц.

Екатерина Ракитина; Константин Куркин, Санкт-Петербург