Bluesky сломалась от наплыва новых пользователей на фоне заявлений X об отключении черных списков

Соцсеть Bluesky от основателя Twitter (ныне соцсети Х) Джека Дорси столкнулась с проблемами при работе на фоне значительно увеличения количества регистраций. За 24 часа после объявления соцсети X о возможном удалении системы блокировки пользователей в приложении в Bluesky зарегистрировались 5,6 тыс. новых пользователей по сравнению с 546 в предыдущий день.

Bluesky работала медленно и выдавала ошибки при попытках загрузить посты. Также с трудом загружались фотографии и графики. На странице состояния сайта указывалось, что разработчики изучали проблему с производительностью, а потом решили ее.

Ранее владелец соцсети X Илон Маск сообщил, что задумывается над тем, чтобы убрать из приложения функции блокировки пользователей, оставив только невозможность написать в личные сообщения. После того как другие пользователи написали господину Маску о нарушении правил Apple Store и Google Play в случае отключения черных списков, он ответил, что все равно останется возможность блокировать собеседников в сообщениях и приглушать другие аккаунты, то есть не получать уведомлений от приглушенных пользователей. Ранее блокировка не позволяла другим пользователям просматривать лайки того, кто его заблокировал, а также списки подписок и подписавшихся. Также заблокировавшего пользователя нельзя было отметить на фотографии.

Альтернатива Twitter от Джека Дорси под названием Bluesky появилась в AppStore в марте 2023 года. Соцсеть работает на открытом стандарте Authenticated Transfer Protocol (AT), который предполагает децентрализованную социальную сеть.

Евгений Федуненко