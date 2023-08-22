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Коммерсантъ FM
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Минэнерго рекомендовало сдерживать цены на дизтопливо в сельхозрегионах

Минэнерго заявило о «некоторых сложностях» с ритмичностью поставок топлива на юг страны из-за высокой загруженности железной дороги в туристический сезон. В связи с эти ведомство рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах.

Минэнерго сообщило, что вместе с Минсельхозом рассмотрело «проблемные вопросы обеспечения топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах». Ведомство достигло договоренности с РЖД и нефтекомпаниями по точечному решению проблем, исходя из приоритета снабжения топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур.

«Помимо общих мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, предпринимаемых нефтяными компаниями и регуляторами, Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны»,— добавили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе власти Калмыкии заявили о перебоях с бензином в Элисте. О нехватке топлива на заправках рассказали в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Крыму. К августу в России к августу назрел очередной топливный кризис из-за длительного роста оптовых цен на СПбМТСБ, который постепенно стал отражаться на рознице.

Подробности — в материале «Ъ» «Бензин не дотекает до рынка».

Лаура Кеффер

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