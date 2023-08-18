Власти Калмыкии заявили о перебоях с бензином в Элисте

Министерство экономики и торговли Калмыкии сообщило, что в Элисте возникли перебои с отпуском бензина из-за ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу для предотвращения дальнейшего роста цен на бензин.

Согласно пресс-релизу министерства, ремонт НПЗ привел «к временной нестабильности с поставками бензина на автозаправочных станциях» в нескольких регионах на юге России. «В городе Элисте наблюдаются перебои с отпуском бензина. Мы принимаем меры для урегулирования ситуации, в том числе обратились к компаниям-производителям топлива с целью обеспечения непрерывной поставки на их автозаправочные станции и местные АЗС»,— сказал и. о. министра экономики и торговли Калмыкии Андрей Чиджиев.

В России к августу назрел топливный кризис из-за длительного роста оптовых цен на СПбМТСБ, который постепенно стал отражаться на рознице. В правительстве ситуацию намерены решить за счет увеличения обязательных продаж на бирже, а также ограничения числа экспортеров бензина, что должно увеличить его поставки внутри России.

Подробности — в приложении «Ъ» «Бензин не дотекает до рынка».

Лаура Кеффер