Минобороны: никто не пострадал при атаках БПЛА в Подмосковье и Брянской области

Украина в ночь на 22 августа пыталась атаковать объекты в России четырьмя беспилотниками, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Два из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны в Московской области, два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Брянской области. По данным ведомства, никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее также сообщил об уничтожении двух БПЛА над Московской областью. Он не уточнил последствия произошедшего. В доме, под котором найдены обломки устройства, выбиты стекла. Повреждены припаркованные рядом автомобили.

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно приостанавливали прием и отправку самолетов. Сейчас не возобновлена работа только Внуково. Задержаны больше 10 рейсов.