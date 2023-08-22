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Коммерсантъ FM
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обновлено 03:47

Минобороны: никто не пострадал при атаках БПЛА в Подмосковье и Брянской области

Украина в ночь на 22 августа пыталась атаковать объекты в России четырьмя беспилотниками, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Два из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны в Московской области, два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Брянской области. По данным ведомства, никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее также сообщил об уничтожении двух БПЛА над Московской областью. Он не уточнил последствия произошедшего. В доме, под котором найдены обломки устройства, выбиты стекла. Повреждены припаркованные рядом автомобили.

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно приостанавливали прием и отправку самолетов. Сейчас не возобновлена работа только Внуково. Задержаны больше 10 рейсов.

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